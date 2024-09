Die PKV ist ein wichtiges Beratungsfeld für Versicherungsmakler. Doch die Vielzahl an Tarifen und Leistungsunterschieden machen den Durchblick schwierig. Die Maklergenossenschaft VEMA hat ihre Mitglieder daher nach ihren bevorzugten Anbietern gefragt. Das sind die Ergebnisse. Die Versichertenzahlen in der privaten Krankenversicherung (PKV) haben sich zuletzt insgesamt verbessert. Nach Angaben des Verbandes der Privaten Krankenversicherung stieg die Gesamtzahl an Versicherungen im Jahr 2023 auf fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...