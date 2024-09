Bitcoin-Miner starten Abverkauf - Setzt nun der nächste Abwärtstrend ein?

Insgesamt 1,71 Milliarden US-Dollar - so viele Bitcoin haben die großen Miner in den letzten drei Tagen am Markt verkauft.

Damit wächst die Angst am Markt, dass weitere Verkäufe folgen könnten und der Bitcoin-Preis erneut in den Bereich von 54.000 US-Dollar fallen könnte. Der Kurs befindet sich seit Monaten in einem Abwärtskanal, aus dem bislang kein Ausbruch gelungen ist.

Bitcoin miners have sold over 30,000 $BTC in the last 72 hours, worth around $1.71 billion! pic.twitter.com/OuaiIo7QZ9 - Ali (@ali_charts) September 11, 2024

Signal für den Markt?

Der große Verkauf von Bitcoin-Beständen wirft natürlich einige Fragen auf. Während die Analyseplattform Glassnode zuletzt feststellen konnte, dass die Mining-Unternehmen ihre Bestände akkumulieren, sorgt dieser Abverkauf innerhalb von 72 Stunden für große Unsicherheit. Denn die Freisetzung von 30.000 Bitcoin könnte einen weiteren Dominoeffekt auslösen, was zu einem erneuten Preisrutsch führen könnte. Trotz des starken Verkaufsdrucks zeigte sich im Bitcoin-Preis-Chart jedoch kein entsprechender Ausschlag nach unten. Im 7-Tages-Vergleich steigt der Kurs weiterhin um 3,8 Prozent und liegt aktuell bei 58.276 US-Dollar. Im 24-Stunden-Vergleich änderte sich kaum etwas, auch die Bekanntgabe der Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs.

Miner unter Druck

Dennoch stehen die Bitcoin-Miner unter erheblichem Druck. Durch die Reduzierung der Prämie nach dem Bitcoin-Halving im April herrschen aktuell äußerst schwierige Bedingungen. Zudem ist die Mining Difficulty, also die Schwierigkeit, einen Block zu lösen und die Belohnung zu erhalten, deutlich gestiegen.

Es wird vermutet, dass die großen Mining-Unternehmen im Hinblick auf den erwarteten Bullrun stark in Hardware investiert haben, was sukzessive die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk erhöht. Für kleinere Unternehmen ist es dadurch oft kaum möglich, profitabel zu minen.

Technische Chartanalyse

Trotz dieser Herausforderungen sehen die technischen Indikatoren vielversprechend aus. So liegt der RSI im neutralen Bereich, und auch die Sentiment-Daten zeigen ein ausgeglichenes Verhältnis, was Raum für eine Aufwärtsbewegung bietet. Die Analyseplattform CoinCodex ist der Ansicht: "Laut unserer aktuellen Bitcoin-Preisprognose wird der Preis von Bitcoin voraussichtlich um 39,84 Prozent steigen und bis zum 13. Oktober 2024 einen Wert von 81.035 US-Dollar erreichen. Laut unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung neutral, während der Fear & Greed Index einen Wert von 32 (Angst) anzeigt. Bitcoin verzeichnete in den letzten 30 Tagen 15 von 30 (50 Prozent) grünen Tagen bei einer Preisvolatilität von 4,23 Prozent. Basierend auf der Bitcoin-Prognose ist es derzeit ein guter Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen."

Positive Aussichten für Bitcoin, Quelle: https://coincodex.com/crypto/bitcoin/price-prediction/

Sollte diese Vorhersage eintreten, könnte sich eine Aufwärtsbewegung am Markt abzeichnen. Zudem zeigen gerade ICOs enorme Stärke, da viele Investoren ihr Kapital mittelfristig in diese jungen Kryptoprojekte anlegen, um von den Preissteigerungen bis zum Launch zu profitieren. Eines dieser vielversprechenden Projekte ist aktuell Pepe Unchained ($PEPU), eine neue Kryptowährung, die gleichzeitig eine eigene Blockchain starten möchte.

Hier zur Memecoin-Layer-2-Kombination Pepe Unchained.

Krypto-Markt wächst besonders bei diesen Narrativen

Während sich viele Kryptowährungen auf einen bestimmten Bereich spezialisieren, möchten die Entwickler dieses Projektes zwei wachstumsstarke Narrative im Kryptomarkt ansprechen. Einerseits zielen sie darauf ab, mit der humorvollen Memecoin-Ader eine breite Masse zu erreichen, andererseits möchten sie durch den technologischen Fortschritt einer Ethereum-Layer-2-Blockchain eine langfristige Basis für zukünftige Erweiterungen schaffen. Durch die Nutzung dieser Technologie können die Transaktionsgeschwindigkeiten im Vergleich zu Ethereum um das 100-fache gesteigert werden, während die Transaktionskosten erheblich sinken.

Mit dieser Basis wollen die Entwickler ein neues Ökosystem im Kryptoraum schaffen, auf dem neue Meme-Coins oder andere dezentrale Finanzprodukte ihre Heimat finden können. Diese vielversprechenden Aussichten scheinen den Investoren zu gefallen, da mittlerweile schon über 13 Millionen US-Dollar für die Entwicklung und den Start des nativen Tokens eingesammelt wurden. Wer ebenfalls in das Projekt investieren möchte, sollte sich beeilen, denn in wenigen Stunden wird der Preis des Coins weiter ansteigen, was die potenziellen Buchgewinne bis zum Start auf den dezentralen Börsen verringern könnte.

Hier Pepe Unchained Token im Vorverkauf sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.