Paris (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die Europäische Zentralbank am Donnerstag die Zinsen gesenkt. Um 0,25 Prozent auf nun 3,65 Prozent, so Olaf Hordenbach, Chefredakteur des Magazins von BNP Paribas "Märkte & Zertifikate".Zur Erinnerung: In die Spitze habe man noch vor einem Jahr bei 4,50 Prozent gelegen. So weit, so gut. Die Senkung an sich sei auch weiter nicht spektakulär, am Markt sei sie eingepreist worden, wie man so schön sage. Das sehe man unter anderem daran, dass etwa der DAX am Tag der Zinsentscheidung zwar positiv in den Handel gegangen sei, später dann aber wieder verloren habe - auch wenn er unter dem Strich habe zulegen können. Es scheine so, dass sich einige Marktteilnehmer mehr erhofft hätten. Vielleicht mal 0,5 Prozent, das wäre es gewesen. Die Wirtschaftszahlen würden es auf jeden Fall hergeben, sie seien mehr als mau. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...