Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank wird auf der anstehenden FOMC-Sitzung die Zinswende einleiten, so die Analysten der Helaba.Die Analysten würden eine Reduzierung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte auf 5,00 bis 5,25% für wahrscheinlich halten.Bei der letzten geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank Ende Juli habe die überwiegende Mehrheit der FOMC-Mitglieder die Ansicht vertreten, dass am 18. September eine Lockerung angebracht sein könnte. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Konjunkturdaten in etwa den Erwartungen der Zentralbank entsprechen würden. Dies scheine mit Blick auf den Konjunkturbericht der FED der Fall zu sein. Das sogenannte Beige Book, das immer zwei Wochen vor der nächsten FOMC-Sitzung veröffentlicht werde, habe eine Wachstumsabschwächung und nachlassenden Preisdruck konstatiert. ...

