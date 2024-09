Hamburg (ots) -Asthma und COPD sind Atemwegserkrankungen, die das tägliche Leben von Betroffenen und ihren Familien erheblich beeinträchtigen können und gesellschaftlich oft zu Ausgrenzung führen. Um auf diese Erkrankungen aufmerksam zu machen, veranstaltet das Hamburger Unternehmen Chiesi am 12. Oktober 2024 den Lungengesundheitstag im Millerntor-Stadion in Hamburg. Die Veranstaltung bietet ein umfassendes Programm rund die Atemwegserkrankungen Asthma und COPD.Besucher*innen erwartet ein Tag voller informativer und interaktiver Highlights, die Awareness für diese Volkskrankheiten schaffen und Stigmatisierungen aufgrund von Asthma- und COPD-Erkrankungen entgegenwirken sollen. "Unser Ziel ist es, durch den Lungengesundheitstag das Bewusstsein für Atemwegserkrankungen zu schärfen und Betroffenen sowie Interessierten wertvolle Informationen und Hilfestellungen zu bieten. Wir möchten einen Ort der Begegnung schaffen, an dem sich Menschen austauschen und voneinander lernen können", so Carsten Demgensky, Vice President, Business Unit AIR, Germany.Durch fundierte Information über die Erkrankungen, die Vernetzung mit lokalen Organisationen wie Lungensportgruppen und den persönlichen Austausch mit Betroffenen, möchte Chiesi neue Perspektiven im Umgang Asthma und COPD aufzeigen. Der Zugang ist barrierefrei und kostenlos.Highlights des Lungengesundheitstages:- Aufklärung und Prävention: Spannende Gespräche mit renommierten Expert*innen und Patient*innen bieten die Möglichkeit des Austauschs sowohl in größerer Runde als auch in kleinen Gruppen.- Ernährung: Live-Cooking-Show mit Fernsehkoch Dave Hänsel, der schmackhafte und gleichzeitig gesunde Kostproben zubereitet.- Aktivität: Vor Ort geben Lungensport-Trainer einen Einblick in die Vorteile von regelmäßigen, gezielten Übungen für die Lunge und den gesamten Körper.- Für besseren Schlaf: Expert*innen verdeutlichen den Zusammenhang zwischen COPD und Schlafstörungen.- Raucherentwöhnung: Was macht das Rauchen mit der Lunge und wie gelingt die erfolgreiche Entwöhnung? Umfassende Information und Beratung geben hilfreiche Unterstützung beim erfolgreichen Rauchstopp - klassisch oder digital per App mit der Digitalen Gesundheitsanwendung Nichtraucherhelden.- Rehabilitation: Ärzt*innen bieten Einblicke in verschiedene Möglichkeiten einer Reha und deren Vorteile für Betroffene mit chronischen Atemwegserkrankungen.Yared Dibaba führt durch das informative ProgrammNeben Infoständen und Aktionen wird es eine Reihe von Vorträgen und Interviews geben, durch die Moderator Yared Dibaba führt. Darin erläutern Ärzt*innen und Atemphysiotherapeut*innen den medizinischen Nutzen von gesunder Ernährung, Sport und anderen Freizeitaktivitäten gerade für Atemwegserkrankte. Dies wird auch Marco Feldhusen vom FC St. Pauli noch einmal klar verdeutlichen. Der Talent Scout und ehemalige Profifußballer hat trotz seiner Asthmaerkrankung eine beeindruckende Sportlerkarriere zu verzeichnen.Hilfe zur SelbsthilfeVertreter*innen von Selbsthilfegruppen stehen für Gespräche zur Verfügung und bieten wertvolle Informationen aus Sicht von Betroffenen über die chronischen Erkrankungen. Hinzu kommt, dass lokale Patient*innengruppen die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen, Netzwerke zu knüpfen sowie mehr über das Leben mit den Erkrankungen zu erfahren.UnterhaltungEin begehbares Lungenmodell sowie Augmented Reality ermöglichen den Besucher*innen eine eindrucksvolle und lehrreiche Reise durch die menschlichen Atemwege. Zusätzlich wird der Lungenchor Hamburg "Aus der Puste" auftreten und zeigen, dass auch Singen für eine bessere Atmung förderlich ist. Nicht zuletzt wird ein Jazztrompeter für Unterhaltung sorgen und zeigen, dass auch das Musizieren mit Instrumenten mit einer Asthmaerkrankung möglich ist.Weitere Informationen finden Sie gerne unter www.lungengesundheitstag.de (https://copd-alltag.de/lungengesundheitstag/?utm_source=OTS-Verbreitung+der+PI&utm_medium=Link&utm_id=LGT24&utm_term=LGT24&utm_content=Eventinfo)Pressekontakt:Theresa PosipalChiesi GmbH | Gasstraße 6 | HamburgMobil: +49 162 2929 503E-mail: t.posipal@chiesi.comOriginal-Content von: Chiesi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74283/5864075