© Foto: Dirk Shadd - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Cathie Wood hat Palantir-Aktien abgestoßen und wettet stattdessen auf einen alten ARK-Favoriten. Cathie Woods Ark Invest hat am Mittwoch und Donnerstag Palantir-Aktien veräußert. So verkaufte Ark am Mittwoch 184.051 Palantir-Aktien aus dem Innovationfonds (ARKK) im Wert von 6,4 Millionen US-Dollar. Am Donnerstag gingen weitere 4.861 Aktien von Palantir über den Verkaufstresen. Cathie Wood scheint Gewinne mitnehmen zu wollen. Die Palantir-Aktie hatte in den vergangenen Tagen einen starken Lauf, bedingt vor allem durch die Ankündigung, dass die Titel in den S&P 500 aufgenommen werden.