SamanTree Medical, ein führender Anbieter innovativer chirurgischer Bildgebungslösungen, gab heute bekannt, dass es die FDA-510(k)-Zulassung für seinen Histolog® Scanner zur Abbildung der inneren Mikrostruktur von Geweben erhalten hat, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Identifizierung von Zellen, Gefäßen und deren Organisation oder Architektur. Dieses bahnbrechende Gerät aus Schweizer Produktion ist für die hochauflösende Echtzeit-Bildgebung frischer Gewebeoberflächen konzipiert und bietet Chirurgen und Pathologen diese Informationen für entnommenes Gewebe.

The Histolog Scanner in use for rapid visualization of fresh tissue microstructures. (Photo: SamanTree Medical)

Der Histolog® Scanner ermöglicht ultraschnelle konfokale Mikroskopie in Echtzeit und damit die sofortige Bildgebung von reseziertem Gewebe. Diese Weiterentwicklung soll es Ärzten ermöglichen, ihre Effizienz zu steigern.

"Wir freuen uns sehr, den Histolog® Scanner auf dem US-Markt einzuführen", sagte Dr. Charles Carignan, Vorstandsvorsitzender von SamanTree Medical. "Diese FDA-Zulassung ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen. Die Fähigkeit des Histolog® Scanners, Echtzeit-Bilder der inneren Mikrostruktur von Geweben zu erzeugen, liefert Chirurgen und Pathologen sofort umsetzbare Informationen."

Prof. Dr. Alex Mottrie, Leiter der urologischen Abteilung des OLV-Krankenhauses in Aalst, Belgien, und CEO der ORSI Academy in Gent, Belgien, kommentierte die Auswirkungen dieser neuen Technologie wie folgt: "Der Histolog® Scanner stellt eine Spitzentechnologie für die Bildgebung von frisch entnommenem Gewebe dar. Seine Fähigkeit, hochauflösende Echtzeitbilder zu liefern, ermöglicht es uns, fundiertere Entscheidungen zu treffen."

Prof. Dr. Ari D. Brooks, Direktor für endokrine und onkologische Chirurgie am Pennsylvania Hospital in Philadelphia, PA, sagte: "Die Histolog-Technologie hat das Potenzial, die Kosten, Ressourcen und Verzögerungen, die mit dem derzeitigen Mangel an hochauflösender Echtzeit-Bildgebung verbunden sind, erheblich zu reduzieren." Prof. Dr. Douglas Scherr, klinischer Direktor für urologische Onkologie am Weill Medical College der Cornell University, sagte: "Die Bereitstellung von Bilddaten in dieser Auflösung hat das Potenzial, die Patientenversorgung zu verbessern. In unserer Praxis und in der gesamten Urologie stoßen wir an Grenzen, wenn es darum geht, unseren Patienten zeitnahe Entscheidungen zu ermöglichen. Wir werden uns auf den Histolog-Scanner verlassen, der uns die Möglichkeit bietet, die Mikrostrukturen des Gewebes in Echtzeit abzubilden und sofortige Entscheidungen zu treffen."

Die FDA-Zulassung des Histolog® Scanners markiert einen entscheidenden Moment in der Mission von SamanTree Medical, seine innovativen Bildgebungslösungen weltweit zu expandieren. Mit dieser Zulassung ist SamanTree bereit, seinen Markteintritt in den USA zu beschleunigen und sicherzustellen, dass mehr Gesundheitsdienstleister die Vorteile dieser Spitzentechnologie nutzen können.

Über SamanTree Medical

SamanTree Medical hat sich zum Ziel gesetzt, klinische Ergebnisse durch die Entwicklung fortschrittlicher Bildgebungstechnologien zu verbessern. Der Histolog® Scanner, der jetzt von der FDA zugelassen ist, bietet eine hochauflösende Echtzeit-Bildgebung von entnommenen Gewebeoberflächen und stellt Ärzten diese Informationen für eine sofortige Beurteilung zur Verfügung. Nach der ersten Vermarktung in Europa ist der Histolog® Scanner nun bereit, einen bedeutenden Einfluss auf den US-amerikanischen Gesundheitsmarkt zu nehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.samantree.com

