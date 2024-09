Heidenheim (ots) -Mit Wirkung spätestens zum 01.04.2025 hat der Gesellschafterausschuss der Voith Management GmbH Dirk Hoke zum Vorsitzenden der Konzerngeschäftsführung (CEO) der Voith GmbH & Co. KGaA ernannt. Er tritt damit die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden der Konzerngeschäftsführung, Dr. Toralf Haag, an, der das Unternehmen zum 31.08.2024 verlassen hat. Bis zum Start von Dirk Hoke übernimmt Andreas Endters, zusätzlich zu seinen Aufgaben als CEO Voith Paper, die kommissarische Leitung des Voith-Konzerns.In seiner 30-jährigen Karriere auf fünf Kontinenten übernahm Dirk Hoke (55) Leitungsfunktionen in der Luftfahrt-, Automobil- und Technologiebranche und legte dabei einen starken Fokus auf Digitalisierung. Nach seinem Maschinenbaustudium an der TU Braunschweig begann er seine berufliche Laufbahn 1994 beim Automobilkonzern Renault in Paris. Zwischen 1996 und 2016 arbeitete er bei Siemens, wo er verschiedene Führungspositionen auf C-Level innehatte, darunter CEO von Siemens Africa, CEO Industrial Solutions, CEO Customer Services sowie zuletzt als CEO Large Drives. Anschließend übernahm er als CEO die Leitung von Airbus Defence and Space und war in dieser Funktion auch Mitglied des Global Executive Committee von Airbus. Seit September 2022 ist Dirk Hoke CEO der Volocopter GmbH mit Sitz in Bruchsal.Dirk Hoke ist Mitglied im Zukunftsrat des Bundeskanzlers, der sich mit der Innovationsstärke des Wirtschaftsstandorts Deutschland befasst. Darüber hinaus ist er Alumnus des Young Global Leader Program des Weltwirtschaftsforums Davos."Mit Dirk Hoke haben wir eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit für Voith gewinnen können. Mit seiner umfassenden Industrieerfahrung und seiner herausragenden interkulturellen Kompetenz wird Dirk Hoke das Unternehmen konsequent auf die Zukunft ausrichten, die Ertragskraft weiter steigern und die Positionierung von Voith als global agierendes Technologieunternehmen stärken", sagt Prof. Dr. Siegfried Russwurm, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Voith GmbH & Co. KGaA und des Gesellschafterausschusses der Voith Management GmbH.Über die Voith GroupDie Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit rund 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 5,5 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.Pressekontakt:Anja ZittlowSenior Vice President Group CommunicationsTel. +49 7321 37-6782Anja.Zittlow@voith.comOriginal-Content von: Voith Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50723/5864128