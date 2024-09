Mainz (ots) -Auch in diesem Jahr begrüßt Helene Fischer ihre Fans und das Publikum zu einer neuen spektakulären Ausgabe ihrer Show: Am 25. Dezember 2024, 20.15 Uhr, präsentieren das ZDF, ORF und SRF die 180-minütige "Helene Fischer Show" aus der Messehalle Düsseldorf.Dann heißt die beliebte Entertainerin wieder zahlreiche nationale und internationale Stars und Gäste willkommen und sorgt für unvergessliche Erlebnisse - mit einem Programm voller mitreißender Musik, energiegeladener Choreografien, überraschender Duette und atemberaubender Highlights.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 99-551349.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/diehelenefischershow) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5864167