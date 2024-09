Emittent / Herausgeber: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

"Family Office, Manager Selection, Private Label Fonds und Regulierung - auch in diesem Jahr freut sich der LAFV wieder auf den Gedankenaustausch am Finanzplatz Frankfurt"

LINK ZUM INTERVIEW - Finanzplatz Frankfurt trifft Finanzplatz Liechtenstein



Programm "FINANZPLATZ FRANKFURT TRIFFT FINANZPLATZ LIECHTENSTEIN" (29.10.2024):



17:30 Uhr Einlass



18:00 Uhr Begrüssung

Markus Hill, Finanzplatz Frankfurt am Main



18:05 Uhr Grussworte

Botschafterin Isabel Frommelt-Gottschald



18:15 Uhr Gastvortrag: Family Office & Managerselektion!

Jan Tachtler, CIPM , Partner HQ Trust GmbH



18:35 Uhr Liechtenstein, der Standort für Ihre Private Label Fonds

David Gamper, Geschäftsführer LAFV



19:00 Uhr Podiumsdiskussion

Verena Schlömer , FMA - Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Benjamin Bente , Geschäftsführer Vates Invest GmbH

Alex Boss , Präsident LAFV

Moderation: Markus Hill



19:30 Uhr Networking Apéro

Die Veranstaltung richtet sich nur an Fachleute aus der Finanzbranche wie Vermögensverwalter, Fondsinitiatoren, Asset Manager, Family Offices, Rechtsanwälte, die im Finanzsektor tätig sind, Berater für Fondsgründungen und Steuerberater. Die Teilnahme ist kostenlos."

(Zitat - lafv.li )

INFORMATION / ANMELDUNG:

https://lnkd.in/e8xj6RQT



"Vor Ort werden auch viele Experten und Geschäftsführer der liechtensteinischen Fondsbranche sein. So zum Beispiel Mathias Eggenberger, CFA, Viktor Fischer, Attorney at Law, Martin Genannt, Guenther Hotz, Bjoern Kogler, Thomas Marte, Fabio Tschui, Wolfdieter Schnee, CAIA, Stefan Schneider, Bruno Schranz, Raimond Schuster, Pino Thormann LL.M., Günter Unterleitner und Roger Zulliger.



Sponsoren:

Accuro Group - Ahead Wealth Solutions - Axxion S.A. - CAIAC Fund Management AG - GASSER PARTNER Rechtsanwälte - Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein - IFM Independent Fund Management AG - LGT Private Banking - LLB Banking - PATRONAS Financial Systems - Reuss Private Access AG - SIGMA Bank AG - SynoFin Risikomanagement Service AG - VP Fund Solutions"

(Zitat - lafv.li )



Veranstaltung / Zielgruppe / Rückfragen: info@markus-hill.com --- +49 163 4616 179



2. JAHRESTAGUNG FAMILY OFFICES, Finanzplatz Deutschland (Königswinter - 19.9. - 20.9.2024), - Finanzplatz Frankfurt am Main freut sich auf den Gedankenaustausch vor Ort:

https://lnkd.in/d_Qt8Hv

( Dr. Sigrid Mulas - Fachseminare von Fürstenberg GmbH & Co. KG )



"Ich bin überzeugt, dass etwa die Hälfte dessen, was erfolgreiche Unternehmer von nicht erfolgreichen unterscheidet, reine Ausdauer ist" (Steve Jobs). Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Thomas Caduff, CEO der Fundplat GmbH in Zürich, über Frankfurt und Zürich, die Leidenschaft für Networking, seine Freude an Menschen und seinen gelegentlichen "Gedankenaustausch" mit Haustieren. Ergänzt werden seine Ausführungen durch Informationen zu Themen wie Geschäftsmodell, Medien, Interviews, Newsletter und Heimatliebe.

LINK "INTERVIEW THOMAS CADUFF & MARKUS HILL - FINANZPLATZ FRANKFURT"

www.fundplat.com

PS: Thomas Caduff wird auch in 2024 immer wieder einmal in Frankfurt sein und gerne die FINANZPLATZ SCHWEIZ , FINANZPLATZ FRANKFURT und Finanzplatz London "unterstreichen". SHAKE HANDS & MORE!

a) Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U), Spezialisierung (S) und Authentizität (A). Zumeist liegt keine Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre Sache "brennen". Die unabhängige Seite www.fondsboutiquen.de diskutiert mit Freude die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und Anregungen in diesem Marktsegment dankbar: www.fondsboutiquen.de / redaktion@fondsboutiquen.de & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (LINKEDIN) & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (YOUTUBE)

b) FRANKFURT AM MAIN bietet als Stadt immer wieder genügend Anlass zu Reibung und Politur. Einerseits wird vor dem Hintergrund von Themen wie Brexit, EZB-Politik und Finanzindustrie die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes in den Vordergrund gestellt, andererseits wird der Stadt oft zu Unrecht eine mangelnde Attraktivität in den Bereichen wie Kultur und Lebensqualität unterstellt. Kontroverse Ansichten laden zum Dialog ein, so weit so gut. Unbestritten sind die Qualitäten Frankfurts als zentraler Standort und Multiplikator, wenn es um Themen wie Finanzkommunikation und Finanzindustrie-Events geht. Neben bekannten Formaten wie BVI Asset Management Konferenz, Institutional Money Congress oder Formaten wie Deutsches Eigenkapitalforum gibt es eine Vielzahl weniger bekannter, kleinerer Veranstaltungen. www.finanzplatz-frankfurt-main.de / redaktion@finanzplatz-frankfurt-main.de & FINANZPLATZ-FRANKFURT-AM-MAIN-KANAL (LINKEDIN)

