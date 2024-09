Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Global X über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Global X Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN IE0000XTDDA8/ WKN A40E7C) biete Anleger*innen die Möglichkeit, in ein Portfolio von Unternehmen zu investieren, die im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) tätig seien. Der Fonds ziele darauf ab, Zugang zu börsennotierten Unternehmen in entwickelten Märkten zu erhalten, die von der Weiterentwicklung und Nutzung von KI-Technologie sowie der Bereitstellung von Hardware für die Analyse großer Datenmengen profitieren würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...