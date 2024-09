General Motors verhandelt über den Kauf von LFP-Zellen für Elektroautos, die vom japanischen Elektronikkonzern TDK in einem neuen Werk in den USA unter einer Technologielizenz von CATL hergestellt werden könnten. Bereits im April wurde von Gesprächen zwischen CATL und GM über den Bau einer gemeinsamen Fabrik für LFP-Zellen in Nordamerika berichtet. Damals hieß es, dass General Motors die Fabrik allein besitzen und Zellen unter Lizenz von CATL produzieren ...

