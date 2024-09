© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Die Deutsche Bank hat ihr Jahresendziel für den S&P 500 auf 5.750 Punkte angehoben. Die Bank nennt dafür Aktienrückkäufe, starke Unternehmensgewinne und hohe Mittelzuflüsse als Hauptgründe. Diese Entwicklungen werden durch die wachsende Risikobereitschaft der Investoren begünstigt. "Wir sehen das Gewinnwachstum des S&P 500 weiterhin robust im niedrigen 2-stelligen Bereich", so die Strategen der Deutschen Bank. Dies entspreche typischen Wachstumsraten außerhalb von Rezessionen. Mit dem neuen Ziel signalisiert die Deutsche Bank ein Aufwärtspotenzial von 2,75 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des S&P von 5.995 Punkten am Donnerstag. Zudem treiben Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA und …