Diedersdorf (ots) -Im Rahmen von analytischen Untersuchungen wurden im "Naturgut Bio Apfelsaft, Direktsaft naturtrüb" von PENNY und im "Grünland Bio Apfel naturtrüb" Spuren des nur im konventionellen Landbau zugelassenen Wirkstoffs Captan nachgewiesen. Nach aktuellem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch menschliches Versehen Ware beim Rohwarenlieferanten trotz entsprechender Vorkehrungen vertauscht wurde und es infolgedessen trotz strikter Bio-Prozessvorgaben zu einer geringfügigen Beimischung von konventionellem Saft zu Bio-Saft kam.Wir haben darauf reagiert und die Produkte, die bedenkenlos verzehrt werden können, nach Rücksprache mit dem betroffenen Handelsunternehmen und Meldung an die zuständigen Kontrollbehörden aus der Belieferung genommen. Zudem haben wir unsere Kontrollmaßnahmen entsprechend angepasst.Kund:innen können das Penny-Produkt in den entsprechenden Märkten zurückgeben.Beim Grünland-Produkt wenden Sie sich gerne direkt an uns: info@dohrn-und-timm.de.Wir bedauern den Vorfall zutiefst.Pressekontakt:info@dohrn-und-timm.deOriginal-Content von: A. Dohrn & A. Timm GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176170/5864190