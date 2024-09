© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Der angeschlagene Health-Care-REIT zieht einen Schlussstrich und trennt sich von seinem insolventen Hauptmieter Steward. Die Aktie reagiert euphorisch.Mit einem Plus von 16,2 Prozent verzeichnete die Aktie des finanziell angeschlagenen Krankenhausvermieters und Health-Care-REITs Medical Properties Trust (MPT) am Donnerstag den besten Handelstag seit vier Monaten. Obwohl das Unternehmen aufgrund der Schwierigkeiten seines Hauptmieters Steward wiederholt die Dividende kürzen musste, ist das Immobilieninvestitionsunternehmen bei ausschüttungsorientierten Anlegern noch immer äußerst beliebt. Aufgrund des anhaltenden Preisverfalls der Aktie gab es hier in den vergangenen Jahren eine hohe …