Benjamin Graham gilt als Vater des Value Investings, erfand die Wertpapieranalyse und war Lehrmeister von Warren Buffett - dabei besuchte er nie einen wirtschaftswissenschaftlichen Kurs. Am 21. September jährt sich sein Todestag zum 48. Mal.Benjamin Graham wird am 9. Mai 1894 in London als Benjamin Grossbaum geboren. Später wird die jüdische Familie den Namen Grossbaum in Graham ändern lassen, da deutsch klingende Namen aufgrund der politisch angespannten Beziehungen zwischen den USA und Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...