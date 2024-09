Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der Zinssenkung ist vor der Zinssenkung: Am gestrigen Donnerstag hat die EZB über den Leitzins entschieden, am kommenden Mittwoch steht die US-Notenbanksitzung an, so die Deutsche Börse AG.Die EZB habe - wie erwartet - die Zinsen abermals gesenkt: Den als Leitzins fungierenden Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent, den Haupt- und der Spitzenrefinanzierungssatz um jeweils 60 Basispunkte. "Angesichts der zunehmenden Zuversicht über die Erreichung des Inflationsziels war die Zinssenkung sicherlich angemessen", kommentiere Ulrike Kastens von der DWS. ...

