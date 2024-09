Washington (ots/PRNewswire) -Die Veranstaltung wird innovative Lösungen fördern, die in Lateinamerika und der Karibik in großem Umfang Wirkung erzielen.IDB Lab, das Innovations- und Risikokapitallabor der Interamerikanischen Entwicklungsbank, wird die dritte Ausgabe des IDB Lab Forums vom 31. Oktober bis zum 1. November in Buenos Aires, Argentinien, veranstalten. Das Forum ist eine Vorzeigeveranstaltung, die sich mit Unternehmensinnovation, Risikokapital und Technologie für Entwicklung befasst.Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf der Finanzierung von Innovationen und der Entwicklung von unternehmerischen Ökosystemen, um eine größere Wirkung in Lateinamerika und der Karibik zu erzielen, sowie auf der Förderung künstlicher Intelligenz als Instrument zur Schließung von Lücken.Die hochkarätige internationale Veranstaltung wird 600 Unternehmer, Investoren, Unternehmen, Beschleuniger, politische Entscheidungsträger und andere Akteure des Innovationsökosystems zusammenbringen, um Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, Trends zu entdecken und neue Initiativen zu starten."Das IDB Lab Forum war von Anfang an ein einzigartiger Ort, um den Puls des unternehmerischen Ökosystems in unserer Region zu fühlen", sagte Irene Arias Hofman, Geschäftsführer von IDB Lab. "Bei dieser Ausgabe - der ersten im Südkegel - werden wir einmal mehr die Dynamik derjenigen erleben, die sich der Innovation und den neuen Technologien verschrieben haben, und wir werden etwas über die neuesten Trends und das Potenzial der aufstrebenden Sektoren erfahren."Das IDB Lab Forum wird Technologien wie Web 3.0 und verantwortungsbewusste künstliche Intelligenz zur Förderung von Integration, Klimaschutz und Produktivität vorstellen. Risikokapital, Tokenisierung, Biotechnologie und Spitzentechnologien für die Klimaagenda unserer Region werden vorgestellt. Für Fintechs wird eine vom Milken Institute organisierte Sitzung über die Neudefinition der Gestaltung von Finanzdienstleistungen zur Schaffung eines integrativeren, nachhaltigeren und innovativeren Ökosystems stattfinden.Darüber hinaus bietet die Veranstaltung Vorträge von Experten, Podiumsdiskussionen mit führenden Vertretern innovativer Branchen, Vernetzungsmöglichkeiten und Rundtischgespräche über unternehmerische Innovation in unserer Region und weltweit.Das IDB Lab Forum wird erneut auf seiner Agenda stehen: WeXchange, die wichtigste Plattform Lateinamerikas und der Karibik zur Förderung des weiblichen Unternehmertums in den Bereichen MINT (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik).Um sich anzumelden, besuchen Sie IDBLabforum.org.Informationen zu IDB LabIDB Lab ist das Innovations- und Risikokapitallabor der Interamerikanischen Entwicklungsbankgruppe. Ihr Ziel ist es, neue Wege zur Förderung der sozialen Eingliederung, des Umweltschutzes und der Produktivität in Lateinamerika und der Karibik zu finden. IDB Lab setzt Finanzmittel, Wissen und Verbindungen ein, um das Unternehmertum in der Frühphase zu unterstützen, die Entwicklung neuer Technologien zu fördern, innovative Märkte zu aktivieren und bestehende Sektoren dynamischer zu gestalten.gadorm@iadb.orgPressekontakt:Gador Manzanogadorm@iadb.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2079064/IDB_Lab_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2503827/IDB_Lab_Forum.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/idb-lab-forum-konzentriert-sich-auf-die-finanzierung-von-innovation-und-unternehmertum-um-mehr-integration-und-klimaschutz-zu-erreichen-302247742.htmlOriginal-Content von: IDB Lab, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095553/100922948