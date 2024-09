Mainz (ots) -Für ihre Einschätzungen und Analysen im ZDF-EM-Studio anlässlich der UEFA EURO 2024 wurden sie gerade ausgezeichnet - die Zuschauerinnen und Zuschauer des ZDF müssen auch in den kommenden zwei Jahren nicht auf die Expertise und Eloquenz der beiden Weltmeister von 2014 verzichten: Christoph Kramer und Per Mertesacker bleiben bis Sommer 2026 als ZDF-Fußball-Experten im Einsatz.Das Duo wird bei Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, bei DFB-Pokal-Übertragungen und dem Finale der UEFA Champions League weiter für das ZDF im Einsatz sein.Christoph Kramer (33) war als noch aktiver Fußballprofi erstmals bei der Fußball-WM 2018 für das ZDF als Experte im Einsatz. Auch bei der auf 2021 verlegten UEFA EURO 2020, bei der FIFA-WM 2022 sowie bei der zurückliegenden Heim-EM in Deutschland brachte er seine rhetorischen Stärken in die "sportstudio live"-Übertragungen ein. Seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag als Spieler von Borussia Mönchengladbach beendete er in diesem Sommer.Per Mertesacker (39) ist seit September 2020 für das ZDF als Experte tätig - als Nachfolger von Oliver Kahn. Der langjährige Abwehrspieler war bei der 2021 ausgetragenen EM ebenso im Einsatz wie bei der Fußball-WM 2022 und der UEFA EURO 2024. Der gebürtige Hannoveraner spielte in der Bundesliga für Hannover 96 und Werder Bremen, und stand von 2011 bis 2018 beim FC Arsenal in der Premier League unter Vertrag. Dort leitet er nach seinem Karriereende als Profifußballer die Nachwuchsakademie.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "sportstudio live" (https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html) in der ZDFmediathekHier finden Sie ein "Best of Christoph Kramer und Per Mertesacker" (https://www.zdf.de/sport/fussball-em/2024-em-best-of-chris-kramer-per-mertesacker-100.html) in der ZDFmediathekHier finden Sie Infos zur Auszeichnung der ZDF-EM-Experten (https://www.zdf.de/nachrichten/sport/fussball-kromp-kramer-mertesacker-em-preis-experten-100.html) auf ZDFheutePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5864237