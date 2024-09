Silber ist das Metall der Wahl für Elektronik, Photovoltaik und E-Mobilität. Wir befinden uns im sechsten Jahr eines Silberdefizits und es wird erwartet, dass wir in diesem Jahr einen Mangel an Silber in Höhe von mindestens 280 Mio. Unzen Silber erleben werden. Von daher sind wir sehr bullisch für das Metall, das aktuell über die 30$ ausbricht. Silberminen und -Explorer dürften stark davon profitieren. Warum Endeavour Silber besonders stark davon profitieren wird, erklären wir im Video-Beitrag. Unternehmen im Überblick: Endeavour Silver Corp. ? http://www.edrsilver.com ISIN: CA29258Y1034 , WKN: A0DJ0N , FRA: EJD.F , TSX: EDR.TO , Valor: 1935513 Weitere Videos von Endeavour Silver Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/endeavour-silver-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Silber Silver Production Company Presentation Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV