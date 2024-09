Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of September 16, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code AMA4I 250 AVA GB00BSJM1542 TSL4U 210 AVA GB00BSJM1104 OMX4I 2900 AVA GB00BQRJC508 APP4I 200 AVA GB00BSJJMB86 BEAR NASD X18 AVA 32 GB00BQRR1C48 APP4U 200 AVA GB00BSJLNX36 OMX4I 2850 AVA GB00BQRPDS82 BEAR PALL X15 AVA 12 GB00BQRLXY27 BEAR COPPER X2 AVA 2 GB00BL030X84 AMA4I 210 AVA GB00BSJJM070 APP4I 180 AVA GB00BSJJM856 BEAR KAFF X12 AVA 36 GB00BSJJBX34 MINI L BEIAB AVA 1 GB00BL03JL93 BEAR NASD X12 AVA 20 GB00BQRJKZ66 BEAR NASD X18 AVA 31 GB00BQRQ4D38 OMX4I 2100 AVA GB00BQRM5834 OMX4I 2650 AVA GB00BQRLZ463 BEAR COPPER X4 AVA 2 GB00BL030Y91 BULL CAT X5 AVA 3 GB00BL04L830 MINI S MICRON AVA 6 GB00BSJLPN77 MINI S NIBE AVA 25 GB00BQRKNX88 GOO4U 150 AVA GB00BSJJLS88 AMA4U 175 AVA GB00BSJK2F59 TSL4I 290 AVA GB00BQRLY490 BEAR OLJA X6 AVA 6 GB00BNV1J497 TSL4U 160 AVA GB00BSJK2C29 BULL SEB X5 AVA 2 GB00BL011G21 BEAR NOKIA X5 AVA 3 GB00BL07WM34 BULL WTI X8 AVA 10 GB00BQR8FJ28 BEAR PALL X15 AVA 13 GB00BSJJ1K06 MINI S INTEL AVA 8 GB00BQRP5G02 GOO4U 175 AVA GB00BSJKS794 OMX4U 2550 AVA GB00BQRPS055 MINI L AZN AVA 27 GB00BL04KM07 TSL4U 175 AVA GB00BQRMM824 BEAR SP50 X20 AVA 22 GB00BQRJKY59 OMX4I 2800 AVA GB00BQRNXW68 MINI S APH AVA 02 GB00BS9LX002 APP4I 250 AVA GB00BSJKS133 OMX4U 1950 AVA GB00BQRLWQ77 OMX4I 2950 AVA GB00BQRML305 OMX4U 2300 AVA GB00BQRNTT51 BEAR PALL X10 AVA 19 GB00BQRP5P92 TSL4I 190 AVA GB00BSJK3631 AMA4U 150 AVA GB00BSJJLQ64 MINI S CELH AVA 24 GB00BSJLN223 OMX4U 1750 AVA GB00BQRLWY51 TSL4I 300 AVA GB00BQRLY722 BEAR ARM X8 AVA 1 GB00BS9LZ155 BEAR PALL X12 AVA 12 GB00BQRLXX10 MINI L KAKAO AVA 73 GB00BQRC6C45 APP4I 270 AVA GB00BSJLP715 BEAR DAX X15 AVA 28 GB00BQRMBT60 BULL EXXON X5 AVA 2 GB00BL01KT86 BEAR PALL X15 AVA 15 GB00BSJM6J32 BEAR PALL X15 AVA 14 GB00BSJLV176 BULL NASD X18 AVA 22 GB00BQRLDY21 MINI L ABB AVA 09 GB00BL04TP62 MINI S BIOAB AVA 8 GB00BQRJF170 MINI S CORN AVA 1 GB00BSJVCD64 GOO4I 200 AVA GB00BSJJLX32 BEAR PLATIN X8 AVA 7 GB00BNV3J782 MINI L INSM AVA 1 GB00BSJJD939 BULL GAS X12 AVA 35 GB00BSJLXM29 TURBO L KAKAO AVA 92 GB00BSJW0Q87 MINI S MRNA AVA 21 GB00BSJLXR73 TSL4I 180 AVA GB00BSJJM633 BEAR PALL X12 AVA 13 GB00BSJLW703 BEAR SILV X4 AVA 3 GB00BL026824 MINI S CORN AVA 4 GB00BSJVCR01 GOO4I 190 AVA GB00BSJJLW25 AMA4I 230 AVA GB00BSJJM294 TURBO L NOVO AVA 33 GB00BQRKDG16 TURBO S OLJ AVA 1015 GB00BS9MSX13 MINI L APH AVA 01 GB00BQRL3319 OMX4U 2350 AVA GB00BQRNYH82 BEAR ROST X3 AVA 2 GB00BL051319 TSL4I 240 AVA GB00BQRM8W89 OMX4U 2050 AVA GB00BQRLWL23 MINI S STILLF AVA 25 GB00BSJKKZ12 TURBO S COPPE AVA 72 GB00BSJKDS51 BULL PLUG X2 AVA 3 GB00BQR8NB00 MINI L ALFA AVA 24 GB00BL056V44 BEAR ELUX X5 AVA 3 GB00BL035S86 MINI S VALE AVA 7 GB00BQR98Z23 OMX4U 2700 AVA GB00BQRMR328 APP4U 175 AVA GB00BSJK2G66 GOO4I 220 AVA GB00BSJK3B86 BULL SBUX X5 AVA 3 GB00BL021X28 TSL4I 220 AVA GB00BQRMJJ23 OMX4I 2400 AVA GB00BQRLXB99 MINI S HUSQ AVA 14 GB00BNTRZN07 MINI L NEWAB AVA 2 GB00BNTPTR60 OMX4I 2250 AVA GB00BQRLX427 BEAR DLTR X3 AVA 1 GB00BG634Q83 BEAR COPPE X12 AVA 5 GB00BQR8W241 BEAR KAFFE X5 AVA 5 GB00BNTPHD86 BEAR NASD X18 AVA 33 GB00BQRJ7T99 BULL DAX X2 AVA 3 GB00BKZYGS68 MINI L SAABB AVA 22 GB00BKZZFG05 BEAR GAS X5 AVA 13 GB00BNV29Y25 OMX4I 2200 AVA GB00BQRLX310 BEAR EKTAB X4 AVA 1 GB00BG5ZQ701 BULL SSABA X3 AVA 2 GB00BKZZDS86 MINI L NOLATO AVA 9 GB00BG5W1J81 BULL PALL X12 AVA 19 GB00BQRQZ413 BULL NEL X4 AVA 1 GB00BNV3V274 MINI L OMX AVA 475 GB00BL03Y033 BULL RAKE X2 AVA 1 GB00BG5WZW95 GOO4I 210 AVA GB00BSJK3961 BEAR SP50 X12 AVA 18 GB00BQRBHX95 TSL4U 190 AVA GB00BSJK2B12 TSL4I 250 AVA GB00BQRM5388 OMX4U 2800 AVA GB00BSJK2H73 BEAR NIO X8 AVA 1 GB00BQRRBG86 BEAR NIBE X9 AVA 1 GB00BS9LVF11 BEAR ARM X10 AVA 3 GB00BSJLT808 BULL CO2 X2 AVA 12 GB00BNTTVB60 AMA4I 180 AVA GB00BSJK3417 TURBO L APPLE AVA 18 GB00BL03C989 MINI S AQG AVA 10 GB00BSJKB477 MINI L SOFB AVA 3 GB00BL04B385 BEAR BILIBI X5 AVA 4 GB00BQRNTD91 BEAR GULD X12 AVA 9 GB00BNV17M31 MINI L FAG AVA 02 GB00BL03JP32 GOO4I 180 AVA GB00BSJJLV18 OMX4U 2600 AVA GB00BQRQDJ25 BEAR KINDSD X3 AVA 2 GB00BG614170 MINI L MCD AVA 26 GB00BL03QW91 OMX4I 2150 AVA GB00BQRLX195 MINI L RNO AVA 13 GB00BL03CR60 BULL LULU X5 AVA 1 GB00BL02S425 TURBO S OLJ AVA 1016 GB00BS9MV327 BULL NASD X18 AVA 18 GB00BNV4JW61 APP4I 280 AVA GB00BSJLP822 TSL4U 130 AVA GB00BSJJLH73 BEAR SP50 X20 AVA 24 GB00BQRN2J64 TURBO L VOLVO AVA 11 GB00BL030G10 MINI L KAKAO AVA 83 GB00BQRJ9D79 TSL4I 150 AVA GB00BSJJM302 BEAR PLTR X9 AVA 1 GB00BQRRBX51 BULL NOKIA X2 AVA 1 GB00BL052N89 OMX4U 2000 AVA GB00BQRLWM30 BULL OLJA X15 AVA 23 GB00BQRMT811 GOO4I 240 AVA GB00BSJM1F49 MINI L US2Y AVA 5 GB00BL04PP82 TURBO L KAKAO AVA 87 GB00BSJVDH77 TSL4U 140 AVA GB00BSJK2D36 MINI L SP500 AVA 41 GB00BVZZDV88 OMX4I 2750 AVA GB00BQRNT397 APP4I 170 AVA GB00BSJJM740 BEAR GULD X12 AVA 10 GB00BQRKG283 BULL GAS X12 AVA 32 GB00BQRC0T91 TSL4U 110 AVA GB00BSJJLP57 TSL4I 310 AVA GB00BQRLY946 BEAR COPPER X8 AVA 7 GB00BNTRDG93 BULL NKLA X2 AVA 4 GB00BQRBTS80 BEAR COPPER X3 AVA 1 GB00BL04C797 BEAR NASD X15 AVA 36 GB00BQRK3500 BEAR WTI X15 AVA 24 GB00BQRPQX49 BEAR PALLAD X4 AVA 4 GB00BNTSJS68 MINI L NORDNET AVA 1 GB00BL048Y83 BEAR GM X5 AVA 03 GB00BL051426 BEAR SP50 X15 AVA 24 GB00BQRK0Y89 BULL STEM X2 AVA 4 GB00BQRMC262 APP4I 220 AVA GB00BSJK3185 TURBO L SSABA AVA 27 GB00BL04X983 TSL4I 280 AVA GB00BQRLY383 OMX4U 2150 AVA GB00BQRLWG79 MINI L BILIA AVA 19 GB00BL051970 MINI S UBISOF AVA 27 GB00BSJM5Q34 BEAR SPGSC X8 AVA 16 GB00BQRP6896 MINI L RESURS AVA 5 GB00BL00V035 AMA4I 220 AVA GB00BSJJM187 BEAR SP50 X10 AVA 13 GB00BNV3DJ81 TSL4I 270 AVA GB00BQRM1635 TSL4I 350 AVA GB00BQRLYL62 APP4I 210 AVA GB00BSJJMC93 MINI L GETIB AVA 15 GB00BW6RTK17 OMX4U 2100 AVA GB00BQRLWJ01 BEAR DAX X8 AVA 7 GB00BL05S303 BULL WTI X15 AVA 20 GB00BQRP0F40 TSL4I 170 AVA GB00BSJJM526 OMX4I 2350 AVA GB00BQRLX971 MINI L DUNI AVA 5 GB00BL00YK49 BEAR NASDQ X2 AVA 1 GB00BG646875 TSL4I 330 AVA GB00BQRLYF03 BEAR SILV X12 AVA 27 GB00BS9MPN00 BEAR AMAZON X8 AVA 1 GB00BQRL1Y86 GOO4I 170 AVA GB00BSJJLT95 MINI L KAKAO AVA 80 GB00BQRQ9R29 BULL AZN X3 AVA 1 GB00BL039F38 TURBO S COPPE AVA 73 GB00BSJKG088 APP4I 190 AVA GB00BSJJM963 TURBO L SSABA AVA 29 GB00BL054R67 BEAR PLTR X8 AVA 1 GB00BQRRBW45 BULL SPGS X12 AVA 19 GB00BQRNRY64 BEAR GAS X12 AVA 28 GB00BSJK9V03 MINI S AMAZON AVA 34 GB00BNTP5675 BULL PALL X15 AVA 12 GB00BQRR0277 BEAR EQT X5 AVA 6 GB00BQR99J30 BULL OMX X8 AVA 1 GB00BW6QNN94 OMX4U 1700 AVA GB00BQRM7103 OMX4I 2050 AVA GB00BQRMBN09 OMX4I 2300 AVA GB00BQRLX641 BULL SKF X5 AVA 4 GB00BL01H867 TSL4I 260 AVA GB00BQRM5503 BULL AVGO X10 AVA 1 GB00BSJSV304 TSL4I 340 AVA GB00BQRLYG10 BULL PEPSI X5 AVA 2 GB00BL04L723 MINI L FACE AVA 71 GB00BNV5CF35 BEAR NIBE X8 AVA 1 GB00BS9LVD96 BULL GAS X5 AVA 13 GB00BQRKTM93 TSL4U 120 AVA GB00BSJJLL10 BULL G5EN X2 AVA 3 GB00BQRN1L12 OMX4U 1900 AVA GB00BQRLWS91 BEAR AAK X2 AVA 1 GB00BW6QTR52 BULL CO2 X10 AVA 23 GB00BQRR0160 BEAR SP50 X18 AVA 23 GB00BQRQ7901 BULL WTI X15 AVA 19 GB00BQRNGF03 MINI L CALTX AVA 27 GB00BNV5DR22 BULL UPS X5 AVA 1 GB00BL039K80 OMX4U 2400 AVA GB00BQRP2W54 BEAR PALLAD X5 AVA 7 GB00BL061904 TSL4I 210 AVA GB00BQRMM261 MINI L ADOBE AVA 13 GB00BNV49F99 TSL4I 160 AVA GB00BSJJM419 BULL RUN X2 AVA 1 GB00BL029Q11 BEAR JPM X5 AVA 2 GB00BL01L620 AMA4I 240 AVA GB00BSJK3524 TSL4I 200 AVA GB00BSJK3748 BULL NKLA X3 AVA 4 GB00BQRMF497 BEAR DOM X3 AVA 2 GB00BG5ZT267 OMX4U 1800 AVA GB00BQRLWX45 AMA4I 260 AVA GB00BSJM1765 MINI S BAIDU AVA 17 GB00BQR9SF26 BEAR ARM X8 AVA 2 GB00BSJLBK68 MINI S SNAP AVA 8 GB00BQRP0L00 BEAR SILV X12 AVA 28 GB00BSJKGT73 GOO4I 230 AVA GB00BSJKS240 BULL DJIA X12 AVA 3 GB00BKZZNG62 BEAR SP50 X15 AVA 25 GB00BQRNMZ27 BULL ARM X10 AVA 2 GB00BSJJGN80 TSL4I 320 AVA GB00BQRLYB64 MINI S BLDP AVA 18 GB00BS9MP527 APP4I 260 AVA GB00BSJLP608 TURBO L KAKAO AVA 86 GB00BSJVDG60 OMX4U 1850 AVA GB00BQRLWT09 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.