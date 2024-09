Der Deutsche Aktienindex steht zum Wochenschluss vor einer Bewährungsprobe. Zum einen ist der Markt von seinen Tiefs am Dienstag schon wieder um mehr als 400 Punkte gestiegen, getragen von einem Stimmungswechsel in New York, wo die großen Technologieaktien inklusive Nvidia zur Wochenmitte positive Dynamik entfalteten. Und hier in Frankfurt könnten selbst die durch eine trübe Nachrichtenlage schwer gebeutelten deutschen Autobauer, deren Aktien allesamt auf wichtigen Unterstützungen notieren, in den kommenden Tagen von Schnäppchenjägern entdeckt werden. Auf der anderen Seite aber dürfte das Niveau um das Vorwochenhoch bei 18.650 Punkten keine einfache Angelegenheit für den DAX werden.

Die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve scheint mit den erwarteten und eingepreisten 25 Basispunkten zwar eine klare Angelegenheit, doch es gibt immer noch viele Anleger, die auf einen großen Zinsschritt spekulieren. Die Renditen an den Anleihemärkten fallen weiter und der US-Dollar neigt trotz relativ lockerer Aussagen der Europäischen Zentralbank zur Schwäche. Auch der ehemalige Präsident der New Yorker Fed, William Dudley, hat zuletzt die Möglichkeit einer größeren Senkung ins Spiel gebracht, weil der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Abkühlung zeige.

Unterdessen setzt der Goldpreis seinen Aufwärtstrend fort, angetrieben von der Schwäche des Dollars. China hat zwar seine Goldreserven in letzter Zeit nicht aufgestockt, dafür aber hat Indien seine Goldimporte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 400 Prozent gesteigert. Dieser Nachfrageschub hat Spekulationen angeheizt, der Preis für das gelbe Edelmetall könnte die Marke von 3.000 Dollar pro Unze anlaufen, sollte die Fed in der kommenden Woche in einen stärkeren Zinssenkungszyklus eintreten. Darüber hinaus steigt das Interesse an mit Gold unterlegten börsengehandelten Fonds (ETFs). Nachholeffekte und eine Übertreibung auf der Oberseite könnten so den Goldpreis noch ein ganzes Stück weiter nach oben tragen.

