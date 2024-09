Die Anleger sind auch zum Ende der Woche freundlich gestimmt und zeigen sich in Kauflaune. Die US-Börsen steuern am Freitag auf einen freundlichen Ausklang einer starken Woche zu. Konjunkturdaten hatten zunächst keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse. Der Leitindex Dow Jones stieg in der ersten Handelsstunde um weitere 0,39 Prozent auf 41.256,78 Punkte.Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,37 Prozent auf 5.616,24 Punkte hoch, und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,29 Prozent auf ...

