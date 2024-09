Berlin (ots) -Es ist soweit: zehn einzigartige Playmobil-Großfiguren werden ab heute auf der Auktionsplattform ebay versteigert. Bei den Figuren handelt es sich um Kunstwerke von nationalen und internationalen Künstler:innen, die im Rahmen von "Playmobil Art Project for Children", einer großen Kunst-Benefiz-Aktion, entstanden sind.Nach erfolgreicher Vernissage in der Berliner "Beinghunted. Gallery" kommen die 1,50 Meter großen Figuren jetzt zugunsten von Save the Children Deutschland e.V. unter den Hammer - und jeder kann ganz unkompliziert mitbieten. Die internationale Hilfsorganisation, die sich für die Rechte und den Schutz von Kindern weltweit einsetzt, erhält 100 Prozent der Erlöse."Es ist inspirierend, wie unterschiedlich und kreativ die ikonische Marke Playmobil interpretiert und in Szene gesetzt werden kann. Die Künstlerinnen und Künstler haben absolut ausdrucksstarke Figuren geschaffen", so Playmobil-Vorstand Bahri Kurter.Unter den renommierten Artists sind u. a. Thomas Marecki, Künstler, Gründer und Herausgeber des Lodown Magazines, Künstler, Fotograf und Modedesigner Bünjamin Aydin, Street-Art Künstlerin Hera (Jasmin Siddiqui), die Jugendhilfe SkF (Minna Fritsch) sowie Ferdi Porsche, Gründer der Community-Marke FAT International, die Rennsport und Lifestyle zusammenbringt.Die Versteigerung startet am 13.09. um 18.30 Uhr und endet am 20.09.2024.Das Startgebot liegt jeweils bei: 1 EURhttps://www.ebay.de/e/charity/save-the-children-playmobilÜber Save the Children:Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte von Kindern achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können. Mehr Informationen zu Save the Children Deutschland: https://www.savethechildren.de.Pressekontakt:Pressestelle PLAYMOBILpr@playmobil.de0911/9666-1436Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161307/5864260