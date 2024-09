© Foto: Timur Saglambilek - https://www.pexels.com/de-de/foto/weisses-betongebaude-unter-sonnigem-blauem-himmel-87223/



In Europa und in den USA sind die Voraussetzungen für sinkende Zinsen günstig. Davon profitieren unter anderem Immobilienunternehmen und entsprechende ETFs. Immobilien-Aktien und -ETFs gehörten zwischen 2021 und 2023 zu den größten Verlierern. Hauptursache waren infolge der hohen Inflation die steigenden Zinsen. Viele Immobilienfirmen finanzieren ihre Käufe mit Krediten und sind deshalb nicht selten hoch verschuldet. Dies hilft ihnen dabei, ihre Eigenkapitalrendite zu vervielfachen. Doch sobald sich die Rahmenbedingungen leicht verschlechtern, Mieteinnahmen sinken und die Finanzierungskosten steigen, geraten sie wie zuletzt die Adler Group in Schwierigkeiten. Insolvenzen sind deshalb in …