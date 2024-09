Wenzhou, China (ots/PRNewswire) -Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich neuer Energielösungen gab Beny bekannt, dass es die angesehene Auszeichnung EUPD Research Top Brand PV 2024 für Wechselrichter erhalten hat. Diese Anerkennung unterstreicht nicht nur die herausragenden Leistungen von Beny, sondern spiegelt auch das hohe Maß an Vertrauen wider, das die weltweiten Partner dem Unternehmen entgegenbringen.Der EUPD Research Top Brand PV Award ist eine der angesehensten Auszeichnungen in der PV-Branche, mit der Unternehmen gewürdigt werden, die sich durch Markenbekanntheit, Marktanteil und Kundenzufriedenheit auszeichnen. Durch die Durchführung strenger Untersuchungen und Analysen zur Bewertung genießt diese Markenzertifizierung in der Branche hohe Autorität und Glaubwürdigkeit. Diese Auszeichnung bedeutet, dass ein Unternehmen eine führende Marktposition und einen bedeutenden Einfluss auf die Marke hat.Als führendes Unternehmen im globalen Sektor der neuen Energien hat Beny konsequent Innovationen in der Produktentwicklung vorangetrieben und umfassende Erfahrungen mit integrierten Lösungen gesammelt. Die Mikro-Wechselrichter (https://www.beny.com/microinverter/) zeichnen sich durch ihre branchenweit führende hohe Ausgangsleistung, Strombelastbarkeit und Kompatibilität mit PV-Modulen aus, was sie zur bevorzugten Wahl für PV-Anlagen auf Balkonen und Dächern macht.Gegenwärtig hat Beny ein umfassendes Geschäftskonzept entwickelt, das "PV + Energiespeicherung + Aufladen von Elektrofahrzeugen" umfasst und globalen Kunden eine Komplettlösung von der Energieerzeugung bis zur Speicherung und Nutzung bietet. Dank dieser vorausschauenden strategischen Ausrichtung und dem tiefen Verständnis der Kundenbedürfnisse hat Beny auf dem Markt breite Anerkennung gefunden, die in der Auszeichnung Top Brand PV 2024 gipfelte.Jundan Wang, General Manager von Beny, kommentierte die Auszeichnung wie folgt: "Der Gewinn dieser Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung unserer Leistungen, sondern auch eine Ermutigung für unsere zukünftige Entwicklung. Beny wird diese Auszeichnung als neuen Ausgangspunkt nehmen, um durch kontinuierliche Innovationen und das Streben nach Spitzenleistungen die Branche zu neuen Höhen zu führen."Auch in Zukunft wird Beny seine technologischen Vorteile und innovativen Fähigkeiten nutzen, um seinen Kunden überlegene Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen plant, seine F&E-Investitionen weiter zu erhöhen, die Förderung und Anwendung seiner "PV + Energiespeicherung + EV-Laden"-Lösungen auszuweiten und den globalen Übergang zu grüner Energie zu unterstützen.Weitere Informationen finden Sie unter www.beny.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2504898/BENY.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/beny-erhalt-die-auszeichnung-top-brand-pv-2024-fur-wechselrichter-von-eupd-research-302247831.htmlPressekontakt:info@beny.comOriginal-Content von: BENY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173193/5864267