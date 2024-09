Bei N26 läuft nicht immer alles rund. Eines muss man den Berlinern aber zugestehen: Sie sind im deutschen Retail-Kundensegment die einzige Neobank, die es momentan ansatzweise mit den etablierten Banken aufnehmen kann. Gemessen an der Kundenanzahl ist sie ihren Wettbewerbern meilenweit voraus, wie unsere Analyse zeigt (s. Chart). N26 kam zuletzt auf 4,2 Mio. ertragsrelevante Kunden. Das sind solche, die "den Onboarding- und Verifizierungsprozess erfolgreich und vollständig durchlaufen haben, über ein derzeit aktives Konto bei N26 verfügen und somit Erträge generieren können, beispielsweise indem sie ihr Konto regelmäßig nutzen", erklärt ein Sprecher. Zählt man alle Kunden, also auch diejenigen, die ihr Konto nicht aktiv nutzen, dürfte die Zahl schätzungsweise doppelt so hoch liegen. Der einzige ernstzunehmende Konkurrent, die britische Neobank Revolut, ist zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...