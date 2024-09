DJ XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Siemens Energy im Hausse-Modus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kräftigen Gewinnen geschlossen. Zinssenkungserwartungen sorgten weiter für Kauflaune. Zum einen nachdem die EZB am Vortag bereits zum zweiten Mal die Zinsen gesenkt hatte und zum anderen, weil in den USA nun doch wieder sogar über eine große Zinssenkung in der kommenden Woche spekuliert wird. Der DAX gewann 1 Prozent auf 18.699 Punkte.

Unternehmensnachrichten gab es kaum. Autowerte erholten sich von ihren jüngsten Verlusten, BMW und VW legten je um 2,7 Prozent zu. Continental gewannen 3,3 Prozent.

Siemens Energy setzten die Rally vom Vortag um weitere 9,4 Prozent fort. Die Analysten von HSBC und Goldman Sachs äußerten sich positiv zur Aktie. Bei Goldman Sachs verwies man dazu auch auf positive Rückschlüsse für den Bereich Power & Gas bei Siemens Energy nach neuen Nachrichten des US-Wettbewerbers GE Vernova. Das Unternehmen hatte am späten Mittwoch mitgeteilt, dass es in zwei seiner Geschäftsbereiche etwas besser laufe als erwartet.

Zalando lagen mit Aufschlägen von 10,3 Prozent ebenfalls extrem fest im Markt. Damit kam nach Hellofresh (+4,7%) die Aktie eines weiteren Unternehmens mit Online-Geschäftsmodell ins Laufen.

Commerzbank stiegen um weitere 4,2 Prozent. Der Markt setzte weiter auf eine Komplettübernahme durch die italienische Unicredit, hieß es dazu. Fresenius gewannen 2,4 Prozent dank einer Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan. Bei Dürr ging es sogar um 5,8 Prozent höher nach einer Kaufempfehlung durch HSBC.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.699,40 +1,0% +11,56% DAX-Future 18.717,00 +1,1% +7,70% XDAX 18.705,23 +0,7% +11,55% MDAX 25.576,70 +1,4% -5,75% TecDAX 3.312,65 +0,9% -0,74% SDAX 13.532,58 +1,6% -3,06% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,74% +2 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 34 5 1 3.119,2 71,1 62,6 MDAX 41 7 2 366,5 24,5 29,7 TecDAX 24 3 3 701,6 14,9 16,3 SDAX 62 4 3 63,8 4,5 5,0 ===

September 13, 2024

