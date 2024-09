Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 1,8 Prozent und schloss bei 30,99 Euro. Dieser Aufschwung erfolgte trotz der Tatsache, dass der Kurs immer noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 47,64 Euro liegt, das am 19. März dieses Jahres erreicht wurde. Die positive Entwicklung spiegelt das Vertrauen der Anleger in die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens wider, obwohl der Nutzfahrzeughersteller mit einigen Herausforderungen konfrontiert ist.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz eines leichten Rückgangs bei Umsatz und Gewinn pro Aktie im letzten Quartal bleiben Analysten zuversichtlich. Sie prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 4,16 Euro je Aktie und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 52,75 Euro. Diese optimistische Einschätzung deutet darauf hin, dass Experten ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Daimler Truck-Aktie sehen, was für Anleger in der aktuellen Marktphase besonders interessant sein könnte.

