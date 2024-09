Im Interview mit Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, dreht sich alles um die aktuellen Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-amerikanischen Federal Reserve (FED). Halver beleuchtet die Auswirkungen von Zinssenkungen auf die Aktienmärkte und die Konjunktur, insbesondere in Deutschland und den USA. Er diskutiert die Herausforderungen der EZB unter Christine Lagarde und den Spielraum der FED unter Jerome Powell. Zudem gibt Halver Einblicke in seine Gespräche mit Privatanlegern und betont die Wichtigkeit von Geduld und langfristigem Investieren, insbesondere in einem volatilen Marktumfeld. Zinspolitik Aktienmärkte Inflation EZB FED