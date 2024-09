The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.09.2024



ISIN Name

AU000000BSE5 BASE RESOURCES LTD.

CA00179A1021 AM RESOURCES CORP.

CA2326621067 CYPHERPUNK HOLDINGS INC.

US1717782023 CIELO SA SPONS. ADR 1

XS0291642154 AMER.INTL GRP 07/67FLRMTN

