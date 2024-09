Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,3 Prozent auf 279,00 Euro, wobei das Tageshoch bei 279,30 Euro lag. Dies bringt die Aktie in die Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 279,30 Euro, welches am 13. September 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 158,20 Euro vom 22. September 2023 zeigt sich eine beeindruckende Erholung des Kurses.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 2,52 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,00 Euro darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 281,60 Euro, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 12,73 Euro erwartet, was das Vertrauen [...]

