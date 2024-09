Die 1&1 AG verzeichnete am jüngsten Handelstag einen positiven Trend an der Börse. Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 13,64 Euro. Trotz des aktuellen Aufschwungs bleibt die Aktie jedoch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 19,78 Euro, das am 24. Januar 2024 erreicht wurde. Dies zeigt, dass noch ein erhebliches Wachstumspotenzial von über 45 Prozent besteht, sofern die Aktie zu alter Stärke zurückfinden kann.

Finanzielle Entwicklung und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 erwirtschaftete 1&1 einen Gewinn von 0,30 Euro je Aktie, was allerdings einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 0,49 Euro darstellt. Positiv zu vermerken ist hingegen der Umsatzanstieg um 2 Prozent auf 991,54 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,71 Euro je Aktie. Die Dividendenerwartung liegt bei 0,050 Euro, was dem Vorjahresniveau entspricht. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 21,04 Euro sehen Experten noch erhebliches Aufwärtspotenzial für die 1&1-Aktie.

