NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Outperform" belassen. Bei der Preiserneuerungsrunde auf dem jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo hätten die führenden europäischen Rückversicherer angesichts der bestehenden Unsicherheiten Disziplin gezeigt, schrieb Analyst Derald Goh in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Die Ergebnisaussichten seien damit sicher - er rechne mit Eigenkapitalrenditen im Bereich von etwa 15 bis 19 Prozent. Zudem schienen die Anleger die Bemühungen der Rückversicherer mehr zu wertschätzen als in der Vergangenheit./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 12:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 12:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

