Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Seine Exzellenz Dr. Esam Alwagait, Direktor des Nationalen Informationszentrums der saudischen Behörde für Daten und künstliche Intelligenz (SDAIA), ehrte die Gewinner der ersten internationalen Olympiade für künstliche Intelligenz. Die Veranstaltung wurde von SDAIA in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Zentrum für Forschung und Ethik der Künstlichen Intelligenz (ICAIRE) und dem Internationalen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (IRCAI) unter der Schirmherrschaft der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) organisiert.S.E. Dr. Alwagait überreichte den Gewinnern am dritten Tag des Global AI Summit, der heute zu Ende ging, Medaillen und Ehrungen. Insgesamt erhielten 8 Schülerinnen und Schüler eine Goldmedaille, 16 eine Silbermedaille und 20 eine Bronzemedaille. Die preisgekrönten Schülerinnen und Schüler brachten ihre große Freude zum Ausdruck und betonten, dass der Sieg sie dazu anspornt, ihre Talente in Bereichen der künstlichen Intelligenz weiterzuentwickeln. Sie brachten auch ihre Hoffnung auf zukünftige Möglichkeiten zum Ausdruck, zum Fortschritt der KI und ihrem Potenzial zum Nutzen der Menschheit beizutragen.Drei Tage lang nahmen die Schüler einzeln an den Tests der KI-Olympiade teil, wobei jedes Land durch ein Team von bis zu vier Schülern vertreten wurde. Am ersten Tag führten die Schüler fünf Stunden lang wissenschaftliche Tests durch. Am zweiten Tag absolvierten sie experimentelle Tests, bei denen sie mit Hilfe von KI-Techniken auf einer speziell entwickelten Plattform Lösungen für wissenschaftliche Probleme entwickelten. Am dritten Tag stellten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praktischen Tests, in denen die Sieger ermittelt wurden. Am letzten Tag des Gipfels wurden den Gewinnern Preise und Medaillen verliehen, womit die erste KI-Olympiade der Welt abgeschlossen wurde.Die Olympiade diente als internationale Plattform für Wettbewerbe im Bereich der künstlichen Intelligenz, die die Teilnehmer zusammenbrachte und aktive Diskussionen förderte, um die vielfältigen Anwendungen der KI zu erkunden. Ziel war es, außergewöhnlich begabte junge Menschen in diesem schnell wachsenden Bereich zu fördern. Darüber hinaus förderte die Olympiade die Organisation von KI-Wettbewerben für Schüler der Sekundarstufe und motivierte sie, intelligente Lösungen durch Algorithmenentwurf, Lernen, Datenstrukturierung und Programmierung zu entwickeln. Die Veranstaltung bot Studenten, KI-Spezialisten und globalen Entscheidungsträgern die Gelegenheit, sich mit der zukünftigen KI-Landschaft auseinanderzusetzen, über die rasanten Fortschritte in diesem Bereich auf dem Laufenden zu bleiben und junge Talente mit modernsten technischen Fähigkeiten auszustatten.Die SDAIA veranstaltete die Olympiade, um die internationalen Beziehungen zwischen Technologie- und Softwareexperten sowie Lehrkräften für künstliche Intelligenz aus verschiedenen Ländern zu stärken. Ziel der Veranstaltung war es auch, die Aufmerksamkeit junger Menschen auf diese Spitzentechnologien zu lenken und andere Länder zu inspirieren, in Zukunft ähnliche Wettbewerbe zu organisieren.Die Teilnehmer aus über 25 Ländern nahmen an einer Schulung teil, die 15 virtuelle Vorträge zu den wissenschaftlichen Aspekten der Nutzung der ZINDI-Plattform umfasste. Diese Tests sollten die Studierenden motivieren, sich mit KI zu beschäftigen, und ihnen das nötige Wissen vermitteln, um sich in diesem Bereich auszuzeichnen.Im Rahmen der Vorbereitungen auf die Olympiade wurden auf der Website der Olympiade eine Reihe von virtuellen Vorlesungen über KI angeboten. Diese Vorlesungen dienten der Vorbereitung der internationalen Teams, die an dem Wettbewerb teilnahmen, und ermöglichten es Studierenden aus der ganzen Welt, von den Inhalten zu profitieren und ihr Verständnis für diesen wichtigen Bereich zu erweitern. Die fünfwöchigen Vorlesungen behandelten eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI in verschiedenen Sektoren, darunter eine Einführung in die KI, die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft in Bezug auf Ethik und Gerechtigkeit und die Rolle von Daten bei der Unterstützung von Unternehmen. Weitere Themen waren Deep-Generation-Modelle, geführtes Lernen, KI-Forschung, Lernbewertung, Verstärkungslernen und unüberwachtes Lernen.Die Internationale Olympiade der Künstlichen Intelligenz (IAIO) war Teil der laufenden Bemühungen der SDAIA, Saudi-Arabiens Ansehen als weltweit führendes Land im Bereich Daten und KI zu stärken. Das Projekt steht im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030, indem es das Bewusstsein für die Bedeutung dieser fortschrittlichen Technologien schärft und die Gemeinden mit den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten ausstattet, um sie zu beherrschen.Kontakt:Media@GlobalAISummit.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2504421/SDAIA.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sdaia-vergibt-medaillen-an-44-studenten-aus-uber-25-landern-bei-der-ersten-internationalen-olympiade-fur-kunstliche-intelligenz-302247986.htmlOriginal-Content von: The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176155/5864310