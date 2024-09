Toronto (ots/PRNewswire) -- Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Reflexivity Research, kündigt ihren ersten Crypto Investor Day an, der am 25. Oktober 2024 in New York City stattfinden wird.- Es wird erwartet, dass fast 1.000 Branchenführer und führende Köpfe sowohl aus dem Krypto- als auch aus dem traditionellen Finanzbereich zusammenkommen werden, darunter Redner von VanEck, Nelson Mullins, Tether, Ripple Labs, Fidelity Digital Assets, White & Case, Sei, Lekker Capital und anderen.- Der Crypto Investor Day wird von Anthony Pompliano moderiert und von prominenten Sponsoren unterstützt, darunter Coinbase, Ledger, Grayscale, Near, 3iQ, Ripple, Blockware, B2C2, Copper, Nelson Mullins, Liquid Mercury und viele mehr.TORONTO, 13. September 2024 /PRNewswire/ - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet ("DeFi"), freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Reflexivity Research LLC ("Reflexivity Research"), ein führendes Kryptoforschungsunternehmen, seinen ersten Crypto Investor Day angekündigt hat, der am 25. Oktober 2024 in New York City stattfinden wird.Der Crypto Investor Day von Reflexivity Research wird diesen Herbst voraussichtlich bis zu 1.000 Branchenführer, Investoren und Unternehmer nach Midtown Manhattan locken. Die Veranstaltung bietet einen ganzen Tag lang Kamingespräche mit prominenten Persönlichkeiten sowohl aus dem Krypto- als auch aus dem traditionellen Finanzsektor. Die Veranstaltung wird von Anthony Pompliano, Mitbegründer von Reflexivity Research, moderiert, der für seine umfangreiche Arbeit sowohl beim Aufbau als auch bei Investitionen an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie, Unternehmertum und Wirtschaft bekannt ist.Die Veranstaltung bietet eine beeindruckende Reihe von Rednern, darunter Jan van Eck (CEO von VanEck), Paolo Ardoino (CEO von Tether), Chris Kuiper (Director of Research bei Fidelity Digital Assets), Ladan Stewart (Partner bei White & Case), Quinn Thompson (Gründer und CIO von Lekker Capital), Richard B. Levin (Vorsitzender - FinTech and Regulation Practice bei Nelson Mullins), Brad Garlinghouse (CEO von Ripple Labs), Austin Federa (Head of Strategy bei Solana), Jay Jog (Mitbegründer von Sei Labs) und viele mehr. Eintrittskarten und eine vollständige Liste der Redner finden Sie unter: https://lu.ma/cryptoinvestorday24Die Veranstaltung wird von einer Reihe geschätzter Sponsoren und Partner unterstützt, darunter Coinbase, Ledger, Grayscale, Blockware, Near, 3iQ, Ripple, B2C2, Copper, Nelson Mullins, Liquid Mercury, Token Relations und viele mehr."Wir freuen uns sehr, den Crypto Investor Day ins Leben zu rufen, eine Veranstaltung, die die Konvergenz von traditioneller Finanzwirtschaft und dem Bereich der digitalen Vermögenswerte hervorhebt", sagte Anthony Pompliano, Mitbegründer von Reflexivity Research. Unser Ziel ist es, die Wissenslücke zwischen diesen beiden Welten zu überbrücken, indem wir unseren KPI "Einblicke pro Minute" durch einige der besten Köpfe der Branche maximieren."Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies, fügte hinzu: "Diese Veranstaltung stellt einen großen Meilenstein für Reflexivity Research dar, da sie auf dem erfolgreichen Bitcoin-Investorentag zu Beginn dieses Jahres aufbaut und das Wachstum des Forschungsgeschäfts weiter ergänzt Wir freuen uns darauf, eine Plattform zu schaffen, auf der Führungskräfte aus dem traditionellen und digitalen Finanzwesen zusammenarbeiten und Ideen austauschen können."Eintrittskarten und weitere Informationen erhalten Sie unter https://lu.ma/cryptoinvestorday24Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Reflexivity ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.comHinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der von Reflexivity Research veranstaltete Crypto Investor Day, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer, ir@defi.tech, (323) 537-7681