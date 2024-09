Der Halbleiterhersteller Broadcom verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 13,072 Milliarden Dollar, was die Analystenschätzungen übertraf. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn pro Aktie von 1,24 Dollar, ebenfalls über den Erwartungen. Broadcom hat seine Prognose für den KI-Halbleiterumsatz im Geschäftsjahr 2024 deutlich angehoben, von ursprünglich 7,5 Milliarden Dollar auf nun 12 Milliarden Dollar. Diese positive Entwicklung wird hauptsächlich durch erhöhte Ausgaben großer Technologieunternehmen im KI-Bereich getrieben.

Innovationen in der Netzwerktechnologie

Broadcom setzt verstärkt auf Ethernet als bevorzugtes KI-Netzwerkprotokoll für große Technologieunternehmen, aufgrund seiner Open-Source-Natur und überlegenen Energieeffizienz. Das Unternehmen arbeitet an einer zweiten Generation von Co-Packaged Optics (CPO), die bis Ende 2025 oder 2026 in die Volumenproduktion gehen soll. Diese Innovation verspricht, den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen erheblich zu reduzieren und damit die Effizienz in Rechenzentren zu steigern.

Broadcom Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...