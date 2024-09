Die Amazon-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen erfreulichen Anstieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr kletterte der Kurs um 0,6 Prozent auf 188,18 USD, wobei der Tageshöchststand bei 188,47 USD lag. Das Handelsvolumen belief sich auf 1.233.514 Aktien. Trotz des jüngsten Kursrückgangs Anfang August zeigt sich das Papier widerstandsfähig und notiert derzeit 59,00 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 118,35 USD.

Internationalisierungsstrategie und Zukunftsaussichten

Amazon präsentierte kürzlich ein innovatives Tool, das Händlern den Export in Länder ohne eigenen Amazon-Store erleichtert. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die internationale Expansion in weniger erschlossene Märkte zu vereinfachen und könnte das Wachstumspotenzial des Unternehmens weiter steigern. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 4,73 USD, was die positive Entwicklung des Online-Giganten unterstreicht. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 224,29 USD sehen Experten weiteres Aufwärtspotenzial für die Amazon-Aktie.

