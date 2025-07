Dresden (ots) -Vom Spendenlos zum Traumauto: 21-Jähriger Dresdner gewinnt Porsche 911 im Wert von 160.000 Euro - nur wenige Tage nachdem sein Handy gestohlen wurdeWas als kleine Spende begann, endete mit einem großen Knall: Der 21 Jahre alte Johannes P. aus Dresden hat bei der Soziallotterie Omaze einen Porsche 911 im Wert von rund 160.000 Euro gewonnen.Für gerade einmal 10 Euro hatte der Schichtleiter an der Rezeption eines Luxushotels der sächsischen Landeshauptstadt ein Los gekauft, um damit die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit zu unterstützen.Dabei hätte er fast alles verpasst: Kurz nachdem ihm sein Handy gestohlen wurde, landete die Gewinnbenachrichtigung in seinem E-Mail-Postfach - und wurde von ihm zunächst für einen Scherz gehalten. Erst sein Cousin überredete ihn zwei Tage später, doch noch einmal nachzufragen. Heute steht der Sportwagen direkt vor seiner Haustür."Ich konnte es kaum glauben", sagt der junge Mann. "Meine Hotel-Gäste fahren sonst solche Autos - jetzt sitze ich selbst hinter dem Steuer eines Porsche 911."Noch ist dieses Szenario allerdings Zukunftsmusik: Der 21-Jährige ist nämlich noch Fahranfänger und hat die Fahrschule beim ersten Versuch abgebrochen. Jetzt soll es aber schnell gehen: "Ich habe mich bei einer Turbo-Fahrschule angemeldet. Im September geht's zur Prüfung. "Und dann mache ich mit meiner Oma auf die erste Spritztour!"Was bleibt? Ein Porsche, eine gute Geschichte - und die Erkenntnis: Großzügigkeit zahlt sich doppelt aus.Neben dem gewonnen Porsche werden weitere tolle Preise verlost (200.000 Euro und ein Audi RS6) sowie Ende Juli das Haus am Plauer See im Wert von 2,5 Mio. Euro. Schon bald gibt es einen ersten Omaze-Hausgewinner wie in Großbritannien, wo bereits 38 ganz gewöhnliche Menschen sich ihren Traum vom Haus erfüllt haben.Dieser Gewinn markiert den ersten glücklichen Gewinner von Omaze in Deutschland.Omaze ist eine international erfolgreiche soziale Lotterie, die außergewöhnliche Preise - wie Luxusimmobilien - mit sozialem Engagement verbindet. In Großbritannien hat Omaze bereits über 100 Millionen Euro und weltweit über 250 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gesammelt.Nun startet Omaze auch in Deutschland und verlost als ersten Hauptpreis eine voll ausgestattete Designer-Villa am Plauer See im Wert von 2,5 Millionen Euro sowie zusätzlich 100.000 Euro in bar. Gleichzeitig ist eine Spende von mindestens 500.000 Euro an die SOS-Kinderdörfer weltweit garantiert, um benachteiligten Kindern zu helfen.Ziel ist es, auch in Deutschland regelmäßig hochwertige Immobilien zu verlosen und dabei Spenden für wohltätige Organisationen zu generieren. Dafür investiert Omaze 100 Millionen Euro in den nächsten 3 Jahren in Deutschland.Jetzt noch bis zum 27. Juli für den Hauptgewinn mitspielen und das 2,5 Millionen Euro Luxushaus am Plauer See gewinnen.Pressekontakt:Jan-Philipp Knoopjp.knoop@wmp-ag.de+49 30 206 114 1Original-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179986/6069613