Krypto News: Crypto All-Stars steht kurz vor dem nächsten durchschlagenden Erfolg

Lange hat es gedauert, aber jetzt scheint es endlich so weit zu sein. Der Bitcoin startet einen ernsthaften Erholungsversuch! Seit seinem Tief am 6. September konnte der Kurs bereits um über 14 Prozent ansteigen. Damit überschreitet er heute den wichtigen EMA 200, was als nächstes bullisches Signal gilt und die Aufwärtsbewegung weiter verstärken könnte.

Doch nicht nur der Bitcoin erholt sich endlich aus der Korrektur. In seinem Fahrwasser steigt ein Großteil der restlichen Coins am Markt ordentlich mit. Für Anleger könnte das bedeuten, dass bald wieder die Zeiten der großen Renditen anbrechen. Und es gibt einen Coin, dessen Chance-Risiko-Profil derzeit das von jedem anderen bei Weitem übertrifft.

(Der Kurs des Bitcoins zeigt endlich Erholungstendenzen und übersteigt heute den Kurs des EMA 200 - Quelle: Tradingview.com)

Dieser Coin könnte den Meme Coin Markt für immer verändern

Crypto All-Stars ($STARS) ist ein einzigartiges Projekt, das es in dieser Form am Kryptomarkt noch nie gegeben hat. Denn der Token wird gemeinsam mit einem einzigartigen Staking-Vertrag namens MemeVault veröffentlicht. In diesem können erstmals verschiedenste Coins unterschiedlicher Blockchains wie $PEPE, $WIF, $DOGE und viele andere gestakt werden.

Das ist ein Novum am Kryptomarkt, da die unterschiedlichen Blockchains bisher immer noch mit vielen Hürden verbunden sind und die Interoperabilität noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie das viele Nutzer gern hätten. Im MemeVault-Ökosystem gilt, je mehr $STARS-Token ein Anleger hält, desto höher sind die Staking-Prämien, wenn man Meme Coins stakt.

Doch nicht nur andere Meme Coins können mit $STARS gestakt werden. Es gibt auch einen eigenen Staking-Pool für Crypto All-Stars. Und dieser zahlt eine unglaubliche Rendite von 1.190 Prozent pro Jahr aus. Diese hohe Rendite könnte zwar mit mehr Token im Pool auch noch etwas sinken, allerdings wird sie wohl noch lange in einem überdurchschnittlich hohen Bereich bleiben.

Schon jetzt erzielt $STARS unglaubliche Erfolge

Ein großer Vorteil für Anleger ist, dass sich die $STARS-Token noch im Vorverkauf befinden. Das bedeutet, sie können noch vor dem offiziellen Handelsstart an den Börsen zu einem einmalig günstigen Preis gekauft werden und bieten Anlegern so ein enormes Gewinnpotential. Diese Möglichkeit haben auch schon viele Anleger genutzt, denn schon nach wenigen Wochen könnten über 1,2 Mio. US-Dollar eingesammelt werden, obwohl sich der gesamte Kryptomarkt in einer Korrektur befand.

(Schon im ICO ist $STARS auf 1,2 Mio. US-Dollar angestiegen - Quelle: cryptoallstars.io)

Fast noch beeindruckender als die hohe Nachfrage und die hohe erzielte Vorverkaufssumme ist die Community, die sich um $STARS gebildet hat. Denn schon jetzt folgen fast 14.000 Anleger der Erfolgsgeschichte von Crypto All-Stars auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Eine starke und loyale Community ist einer der größten Hebel für einen erfolgreichen Meme-Coin, weshalb dieser Aspekt besonders positiv für den kommenden Handelsstart von $STARS sein könnte.

Das gesamte Projekt birgt auch keine Risiken durch Fehler im Smart Contract. Das wurde von zwei unabhängigen Prüfstellen namens SolidProof und Coinsult unabhängig voneinander bestätigt. Abgesehen von den herkömmlichen Verlustrisiken, die jedes Investment hat, haben Anleger in Crypto All-Stars also nichts zu befürchten. Heute bietet sich für Anleger zudem gleich die erste Gelegenheit, einen Buchgewinn zu erzielen. Denn schon in wenigen Stunden findet die nächste Preiserhöhung der $STARS-Token statt. Anleger, die vorher einsteigen, können davon profitieren.

