Ethereum-Analyse: Ist das Schlimmste endlich überstanden?

Die seit Monaten anhaltende Korrektur hat im Prinzip fast jedem Coin auf dem Kryptomarkt zugesetzt. Doch während es einige Coins nur wenig getroffen hat, sind andere deutlich weiter abgestürzt. Besonders hart hat es Ethereum ($ETH) getroffen. Und zwar nicht nur, weil der Kurs um über 40 Prozent seit seinem Jahreshoch im März gefallen ist.

Sondern weil eigentlich ausgerechnet Ethereum der Altcoin war, in dem die Hoffnungen und Erwartungen aufgrund der Ethereum-ETFs besonders hoch waren. Diese Erwartungen wurden eindeutig nicht erfüllt. Doch mittlerweile zeigt der Kurs von Ethereum zumindest wieder Anzeichen für eine Umkehr.

(Der Kurs von Ethereum scheint sich langsam aber sicher erholen zu können - Quelle: Tradingview.com)

Mit dem Anstieg steigt das Volumen in Ethereum

Ein etwas negatives Signal in Ethereum ist, dass der EMA 200 derzeit noch etwa 20 Prozent entfernt liegt! Der Bitcoin konnte seinen im Gegensatz dazu bereits überschreiten. Doch das ist schon das einzige unter einer Reihe von positiven Anzeichen.

Denn seit seinem Tief am 6. September konnte sich der Kurs von Ethereum um über 13 Prozent erholen. Der ganze Anstieg geschah auch noch unter steigendem Volumen nach einer eher umsatzschwachen Zeit. Das bedeutet nichts anderes, als dass wieder mehr Käufer in Ether aktiv werden und den Preis dadurch nach oben treiben.

(Mit dem Anstieg von Ethereum steigt auch das Volumen an, was ein sehr positives Zeichen darstellt - Quelle: Tradingview.com)

Es gibt zwar noch keinen Aufwärtstrend im Ethereum-Chart, dennoch gibt es einige Anzeichen, die für die Ausbildung eines solchen Trends sprechen. Allen voran ein spezieller Indikator, der besonders im Kryptomarkt oft sehr treffsichere Signale gibt.

Der MACD zeigt seit gestern ein Kaufsignal an

Der MACD gehört zu den wichtigsten Indikatoren im Kryptomarkt. Besonders gut funktioniert dieser in Trendphasen. Eine solche ist zwar in Ethereum bislang nicht gegeben, aber dennoch zeigt der MACD seit gestern ein Kaufsignal an und in Anbetracht des steigenden Volumens und der starken Kursbewegung der letzten Tage in Ether, kann dieses doch als vollwertiges Kaufsignal betrachtet werden.

(Der MACD zeigt in Ethereum derzeit ein Kaufsignal an - Quelle: Tradingview.com)

Die Zeichen für eine weitere Erholung in Ethereum stehen also gut, auch wenn der Kurs seine größte Hürde mit dem Überschreiten des EMA 200 erst noch knacken muss. Doch allem Anschein nach werden die nächsten Wochen sowohl für den Kurs von Ethereum Kurs als auch für die Coins, die das Ethereum-Ökosystem erweitern, ein enormes Aufwärtspotenzial bereithalten. Allen voran Pepe Unchained.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Wird Pepe Unchained durch seine Layer 2 alle anderen Coins übertreffen?

Pepe Unchained ($PEPU) ist nicht der Erste, aber wohl der neueste Layer 2 Coin auf dem Kryptomarkt. Die PEPU-Chain ist schneller und günstiger als die Ethereum Main Chain. Das könnte nach dem aktuell laufenden ICO dafür sorgen, dass das Interesse der Entwickler und Nutzer rasant ansteigt und der Kurs dadurch explodiert.

Da das Projekt um Pepe Unchained so erfolgversprechend ist, hat sich bereits eine riesige Community um den Coin gebildet. So verfolgen mehr als 22.000 Anleger die Entwicklung von $PEPU auf Social-Media-Kanälen wie X (ehemals Twitter) und Telegram. Diese haben bereits über 13,1 Mio. US-Dollar investiert, doch wie es derzeit aussieht, ist das nur ein Bruchteil des Potenzials, das $PEPU noch erreichen könnte. Der Coin hat also gute Chancen, die von Analysten prognostizierten x50 bis x100 zu knacken. Anleger, die dabei sein wollen, sollten nicht lange zögern, da sich der Preis für $PEPU-Token in wenigen Stunden erhöht.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.