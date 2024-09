Krypto News: SWIFT adaptiert Kryptos, XRP-Traum nun geplatzt?

Viele Kryptoinvestoren setzen darauf, dass XRP eines Tages die internationale Zahlungsplattform Swift ersetzen wird. Jetzt wurde jedoch bekannt gegeben, dass diese selbst an der Implementierung von digitalen Assets gearbeitet hat. Platzen nun die Hoffnungen der XRP-Investoren? Erfahren Sie dies jetzt im folgenden Beitrag!

Swift integriert digitale Assets in seine Zahlungsplattform

Eines der größten Ziele von Ripple liegt darin, das SWIFT-Netzwerk zu ersetzen. Denn der effiziente, sichere und automatisierte XRPL soll eine deutlich höhere Funktionalität bieten und die Fehlerquote des alten Finanznachrichtennetzwerkes eliminieren. Somit könnte der XRP-Coin massive Kursanstiege verzeichnen.

Nun wurde jedoch bekannt gegeben, dass das Swift-Netzwerk digitale Assets adaptieren wird. Somit soll die Infrastruktur zukunftssicherer aufgestellt werden. Zu dem Angebot sollen unter anderem RWAs, Stablecoins und CBDCs gehören. Somit soll eine Brücke zwischen der Welt von TradFi und DeFi gebaut werden, ein Ziel, welches auch XRP verfolgt.

Ebenso soll eine Interoperabilität zwischen den verschiedenen Blockchains geboten werden. Unterstützt werden dabei sowohl öffentliche als auch private Chains. Möglich werden soll dies mithilfe von unter anderem Chainlink.

Swift sieht sich dabei selbst als eine Vermittlungsplattform, welche bei der Fragmentierung des Ökosystems hilft und die "digitalen Inseln" vereint. Somit wollen sie die damit verbundenen Kosten und Risiken reduzieren sowie für die rechtlichen Rahmenbedingungen sorgen, welche die Innovationen unterstützen.

Ebenso wird jedoch klargestellt, dass mit den breit gefassten Formulierungen zu Beginn nicht explizit die dezentralen Kryptowährungen gemeint sind. Stattdessen untersucht das Innovationslabor von Swift seit Jahren Lösungen für die "Herausforderungen der globalen Interoperabilität von CBDCs und tokenisierten Vermögenswerten".

Ebenso haben sie schon Interoperabilitätsexperimente mit öffentlichen und privaten Blockchains getätigt. Im Bereich der CBDCs arbeiten sie mit einer Reihe von Zentral- und Geschäftsbanken aus Europa, Asien und Nordamerika zusammen.

Bemerkenswert ist auch, dass in dem Beitrag von Swift das hohe Wachstum des Marktes für digitale Assets hervorgehoben wird. Zudem hätten die letzten beiden Jahre eine größere Klarheit gebracht und den potenziellen Wert der Entwicklungen für die Industrie offenbart.

Laut einer Studie von Standard Chartered und Synplus könnte die tokenisierten Assets bis zum Jahr 2034 auf eine Bewertung von 30 Bil. USD kommen. Zudem verweist eine Studie von Celent und BNY Mellon darauf, dass sich 91 % der institutionellen Investoren für sie interessieren.

Kann Swift auch künftig noch das führende Zahlungsnetzwerk sein?

Swift betont in dem Artikel seine Erfolgsbilanz als vertrauenswürdige Plattform für den Austausch von Fiatwährungen und Vermögenswerten. Dies könnten einige Länder jedoch aufgrund der über sie durchgeführten Sanktionen bezweifeln. Denn somit können Banken vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden.

Unter anderem wurden davon Länder wie der Iran und Russland betroffen. Diese gehören wiederum zu den BRICS, welche sich ebenso nach einer Alternative für den US-Dollar umsehen, weil ihrer Ansicht nach dieser ebenfalls als Machtinstrument missbraucht wurde.

Eigentlich sollte SWIFT neutral operieren, wobei es von seinen Mitgliedern kontrolliert wird. Diese bestehen wiederum aus über 11.000 Finanzinstitutionen und Unternehmen in mehr als 200 Ländern.

Jedoch wird Swift häufiger von den USA und der EU unter Druck gesetzt, um die von ihnen gewünschten Sanktionen auszuführen. Daher könnten die BRICS-Länder weniger von einem solchen Konzept begeistert sein, insbesondere, da sich nicht wenige immer stärker von den postkolonialistischen Ausbeutungen befreien wollen.

Deswegen bleibt es auch zweifelhaft, dass sich Swift tatsächlich in diesem Bereich durchsetzen wird. Möglicherweise könnte es im Westen der Fall sein, während man dezentrale Alternativen ignoriert, weil man über diese schwieriger seine Macht ausüben kann.

Die BRICS-Nationen könnten hingegen eher an dezentralen oder von ihnen selbst zentral verwalteten Lösungen interessiert sein. Somit müssen sie keine Sanktionen befürchten, wie laut Ansicht des UN-Waffeninspekteurs Scott Ritter beispielsweise Deutschland, wenn es sich ihnen anschließen wollen würde.

Zudem hat Ripple selbst immer wieder Vorwürfe aus der Krypto-Community erhalten, dass es zu sehr zentralisiert sei. Mittlerweile soll es Pläne für eine stärkere Dezentralisierung geben; dies könnte die Perspektive für XRP deutlich verbessern.

Sollte es dennoch bei der Dominanz von Swift bleiben und das Netzwerk diese noch auf digitale Assets ausbauen, so könnte XRP dennoch davon profitieren. Denn bereits jetzt sollen verschiedene Elemente der XRPL in das Framework von Swift geladen werden. Zudem soll Ripple von der Massenadaption der Zahlungsplattform FedNow im Jahr 2025 profitieren.

