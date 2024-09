Der Aktienkurs von LyondellBasell Industries verzeichnete am 14. September 2024 einen leichten Rückgang von 0,72% auf 93,18 USD. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs bleibt das Unternehmen für Anleger attraktiv, insbesondere aufgrund seiner starken Dividendenpolitik. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 5,24 USD je Aktie erwartet, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 5,62% entspricht. Diese überdurchschnittliche Rendite könnte in Zeiten volatiler Märkte als Stabilisator für Investoren dienen.

Bewertungskennzahlen im Fokus

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens zeigt sich in einem günstigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,76, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,74 liegt im attraktiven Bereich. Angesichts dieser Kennzahlen und der robusten Dividendenpolitik bleibt LyondellBasell trotz kurzfristiger Kursschwankungen eine interessante Option für wertorientierte Anleger im Chemiesektor.

