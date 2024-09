Die Fortinet-Aktie verzeichnete kürzlich einen bemerkenswerten Anstieg und schloss bei 75,01 US-Dollar, was einem Plus von 0,7% entspricht. Im Vergleich zum breiteren Markt zeigt sich das Unternehmen für Netzwerksicherheit damit robust. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Finanzprognosen wider, die für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von 10,22% auf 5,85 Milliarden US-Dollar erwarten lassen.

Starke Fundamentaldaten treiben Kurs

Die solide Performance von Fortinet basiert auf starken Fundamentaldaten. Das Unternehmen konnte in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum vorweisen und übertraf regelmäßig die Analystenerwartungen. Mit einem prognostizierten Gewinn pro Aktie von 2 US-Dollar für 2024 und einer robusten Marktposition im expandierenden Cybersecurity-Sektor bleibt Fortinet für Investoren attraktiv.

