BYD, der chinesische Elektroautohersteller, intensiviert seine Präsenz auf dem deutschen Markt durch die Übernahme von Hedin Electric Mobility, der deutschen Tochtergesellschaft des Generalimporteurs Hedin Mobility Group. Dieser strategische Schritt ermöglicht BYD die direkte Kontrolle über Vertrieb und Preisgestaltung in Deutschland, dem größten europäischen Automarkt. Die Transaktion, die noch der kartellrechtlichen Genehmigung bedarf, soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Mit der Übernahme erhält BYD auch zwei Flagship-Stores in Stuttgart und Frankfurt, was die Reichweite des Unternehmens weiter ausbaut.

Herausforderungen und Ziele

Trotz ambitionierter Ziele - BYD strebt bis 2026 einen Verkauf von 120.000 Fahrzeugen in Deutschland an - steht das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen. Aktuell hält BYD nur einen Marktanteil von 0,1 Prozent im deutschen [...]

