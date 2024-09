Cantourage Group SE - Cannabis als Investmentstory? In den USA gab es seit Jahren immer wieder spannende Cannabis-Stories. Aktien im Hyp, Aktien mit Rückschlägen - Aufmerksamkeit garantiert. Und eine deutsche Cannabis Aktie? Gibt's das? Interessant? Der CEO der Cantourage Group SE - Philip Schetter - stellt sein Unternehmen, den Markt und Chancen vor. Bisher wahrscheinlich - zu oft? - übersehen vom breiten Kapitalmarkt? In den USA gibt es ja bereits seit längerem Cannabis-Aktien. Wie hat sich Ihr Unternehmen im Cannabis-Markt positioniert? Was macht Cantourage und wo? P. Schetter: Wir sind einer ...

