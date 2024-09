KI und Nasdaq 100 Momentum Highlights des Monats. Welche Aktien gehören ins Portfolio?

Anzeige / Werbung

Der September wird seinem Ruf als volatilster Monat bisher gerecht. Nachdem der Nasdaq zwei Wochen in Folge stark verloren hat, folgte in dieser Woche die "Aufholjagd". Doch diese schnellen Richtungswechsel kann man vernachlässigen, wenn das Depot nicht zu oft umgeschichtet und damit einem klarem System gefolgt wird. So geschieht dies in den Momentum-Boxen, die wir nach einer Sommerpause nun im September mit einem großen Update an Werten vorstellen. Ehemalige Lieblinge wie Nvidia oder Apple sind nicht mehr dabei, dafür ein paar "alte Bekannte" und auch neue Aktien, die wir heute das erste Mal vorstellen.

Im ersten Teil des Videos erörtern wir den Hintergrund der Aktienauswahl von jeweils 8 Werten, welche als automatisiertes Investment auch den Weg in Ihr Portfolio finden können. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück, der damit sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielte.

In diesem Monatsupdate zeigen wir alle Ergebnisse dieser Aktienauswahl und gehen hierbei nicht nur auf die Geschäftsfelder und eventuelle Quartalszahlen ein, sondern auch auf die charttechnische Einschätzung anhand der jüngsten Signale.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.