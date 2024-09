Die Knorr-Bremse AG, ein führender Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, zeigt sich weiterhin robust in einem herausfordernden Marktumfeld. Trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten konnte das Unternehmen seinen Umsatz im letzten Quartal leicht steigern. Die jüngste Übernahme des US-Geschäfts für konventionelle Bahntechnik von Alstom für 630 Millionen Euro unterstreicht die Wachstumsstrategie von Knorr-Bremse im Schienenfahrzeugmarkt. Diese Akquisition, die einen Jahresumsatz von rund 300 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 16% einbringt, dürfte die Marktposition des Unternehmens weiter stärken.

Ausblick bleibt verhalten optimistisch

Für das Gesamtjahr 2024 prognostiziert Knorr-Bremse eine Dividende von 1,64 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,40% entspricht. Analysten sehen die Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs von 27,10% im Jahresvergleich weiterhin als attraktiv an. Die solide Finanzlage und die kontinuierlichen Innovationen im Bereich der Fahrzeugtechnologie könnten in den kommenden Monaten weitere positive Impulse für den Aktienkurs liefern.

