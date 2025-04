EQS-Ad-hoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen mit einem starken Auftragseingang und Free Cashflow für das erste Quartal 2025



29.04.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schlagwort(e): Vorläufige Zahlen Q1/25 Knorr-Bremse AG Moosacher Str. 80 80809 München ISIN: DE000KBX1006 [Börsen und Handelssegmente, für die eine Zulassung besteht] Knorr-Bremse veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen mit einem starken Auftragseingang und Free Cashflow für das erste Quartal 2025 München, 29. April 2025 Die Knorr-Bremse AG rechnet für die Berichtsperiode Januar bis März 2025 (Q1/25) mit folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen für den Konzern: Der Auftragseingang liegt bei rund € 2,376 Mrd. und damit deutlich über den Erwartungen (Consensus: € 2,066 Mrd.)

Die Umsatzerlöse liegen bei rund € 1,958 Mrd. (Consensus: € 1,973 Mrd.)

Das operative EBIT liegt bei rund € 236 Mio. (Consensus: € 243 Mio.)

Die operative EBIT-Marge liegt bei rund 12,1% (Consensus: 12,3%)

Das Periodenergebnis beläuft sich auf rund € 143 Mio. (Consensus: € 152 Mio.) und das Ergebnis pro Aktie liegt entsprechend bei rund € 0,84 (Consensus: € 0,94)

Der vorläufige Free Cashflow beläuft sich auf rund € 15 Mio. (Q1/24: minus € 95 Mio.) Die vorläufigen Finanzkennzahlen des Q1/25 übersteigen bzw. unterschreiten teilweise die Analystenerwartungen, wie sie im aktuellen Consensus durch Vara Research für Q1/25 zusammengefasst sind. In der Gesamtschau bestätigen sie einen positiven Geschäftsverlauf im abgelaufenen Quartal. Der Auftragseingang der Rail-Division profitierte von einer starken Entwicklung insbesondere in Asien und Nordamerika. Für die Truck-Division zeigte sich besonders Europa sehr stark. Das Periodenergebnis liegt leicht unter der Consensus-Schätzung. Hierfür ursächlich sind insbesondere die im abgelaufenen Quartal wie angekündigt gebildeten Rückstellungen für Restrukturierungen innerhalb des BOOST Programms. Von den für das Gesamtjahr 2025 geplanten und kommunizierten Restrukturierungskosten von bis zu € 50 Mio. ergaben sich in Q1/25 rund € 23 Mio. Der Free Cashflow verbesserte sich im Jahresvergleich operativ deutlich und profitierte zusätzlich von einer Steuerrückzahlung in Höhe von rund € 45 Mio. Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Ansprechpartner Medien

