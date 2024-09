Die kanadische Goldminengesellschaft New Gold verzeichnete am 14. September einen bemerkenswerten Kurssprung. An der Nasdaq stieg die Aktie um 7,30% auf 3,085 USD. Damit setzt sich der positive Trend der letzten Wochen fort - auf Monatssicht konnte New Gold sogar um 22,42% zulegen.

Goldpreis als Treiber

Der anhaltend hohe Goldpreis dürfte ein wesentlicher Faktor für die gute Performance sein. Zuletzt lag der durchschnittlich realisierte Goldpreis bei New Gold bei 1.970 USD pro Unze. Auch die Produktionszahlen entwickeln sich positiv: Im zweiten Quartal produzierte das Unternehmen 102.374 Unzen Goldäquivalent.

Analysten sehen weiteres Potenzial für die Aktie. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,02 für 2024 gilt der Titel als moderat bewertet. Anleger sollten jedoch die Volatilität im Goldsektor beachten.

